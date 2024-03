'Supervivientes', a punto de comenzar: del primer 'look' de Laura Madrueño a las polémicas que ya comienzan Las palabras con las que Zayra Gutiérrez se ha presentando han encendido las redes, y su chico no ha tardado en responder

Supervivientes 2024 está a punto de dar el pistoletazo de salida. Será este jueves 7 de marzo cuando el programa comience, y los participantes ya se encuentran en Honduras. De hecho, ya hemos podido ver el primer look playero de Laura Madrueño, quien repite como presentadora. Además, los concursantes ya se han presentado al público con unos vídeos en los que cuentan cómo afrontan la experiencia, y las primeras palabras de Zayra Gutiérrez ya han dado mucho de qué hablar: "Soy conocida por ser la hija de Guti y Arantxa, y por polémicas falsas que se hablan de mí", ha declarado en una grabación que su chico, Miki Mejías, no ha tardado en comentar. Dale al play y no te lo pierdas.

