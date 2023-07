DEJA LAS MAÑANAS TRAS 18 AÑOS PARA PONERSE AL FRENTE DE UN NUEVO ESPACIO POR LA TARDE Ana Rosa hace balance de las dos décadas que deja atrás y del 'vacío y el vértigo' que siente ante la nueva etapa La presentadora es consciente de que tiene que buscarse 'la vida en un nuevo entorno y de que nadie me va a regalar nada'

Después de casi dos décadas (18 años) acompañando a los espectadores y trasladando las noticias de actualidad de diferentes ámbitos, Ana Rosa Quintana dice adiós. O mejor dicho, hasta luego. En septiembre, después de las vacaciones, la presentadora dejará de ser una de las reinas de las mañanas y cambiará de franja para afrontar una nueva etapa en las tardes de Telecinco. Antes de asumir este desafío, ha hecho balance del programa que ha marcado tanto su carrera como su vida personal y en el que ha formado una segunda familia a la que seguirá eternamente unida, porque sus lazos son irrompibles aunque su rutina cambia radicalmente.

"Solo puedo despedirme con un ‘gracias’ a las mañanas de televisión, que tanto me han dado. Me llevo los momentos vividos, los momentos compartidos, la satisfacción del trabajo bien hecho y el premio de haber conseguido grandes resultados de audiencias", ha comenzado a reflexionar. Para la periodista, las 19 temporadas en las que ha estado al frente de El programa de Ana Rosa han significado mucho a todos los niveles ya que es de alguna manera su propia historia: "He visto la vida, mi vida, pasar sentada en el plató entre el 10 de enero de 2005 y el 25 de julio de 2023".

En estos años ha superado dificultades personales y profesionales, retos en los que el apoyo de su entorno ha sido "imprescindible". Cabe recordar que desde que empezó en El programa de Ana Rosa ha padecido dos veces cáncer de mama. La primera vez fue en 2010 y la segunda en 2021, cuando estuvo doce meses alejada de la televisión para volcarse en su recuperación.

Ana Rosa ha liderado el programa con tres secciones, mesa política, mesa de actualidad y mesa del corazón. "Se dice pronto, pero hay que estar ahí y levantarse durante 19 temporadas seguidas a las seis de la mañana con el ánimo y la energía necesaria para hacer un programa de cuatro horas y media, porque cuando se enciende el piloto rojo de la cámara, estás ahí sola ante los espectadores, y eres tú la que aciertas o te equivocas", ha indicado.

Ahora que sale de la que ha sido su casa, en la que el público siempre ha estado a su lado, reflexiona sobre su éxito y perfila las claves de esa gran acogida que ha tenido siempre el periodismo por el que apuesta. “Cuando me sentaba cada mañana, cuando preparábamos la escaleta, mi única línea roja ha sido ser fiel al sentir de los ciudadanos, ser sincera. Hemos denunciado lo que ellos querían denunciar, hemos contado lo que les preocupaba, hemos sido críticos cuando tocaba y hemos tratado de alzar la voz para que todo el mundo oyera lo que pasaba en las calles, en las ciudades y en los pueblos de nuestro país”, ha dicho.

Una nueva etapa

Ana Rosa tiene sentimientos encontrados. Con este giro profesional siente que deja a su familia como esos jóvenes que salen de casa con 18 años y es consciente de que se acaba una etapa maravillosa. "Siento ese vacío que te queda al dejar de ver cada mañana a los tuyos y el vértigo que da cambiar de costumbres. Pero como dice el refrán, nadie escribió sobre los cobardes", ha reconocido.

A la vez, la periodista está emocionada por el futuro en Tarde AR: "Cierro una puerta para asomarme a una nueva ventana en televisión. Lo hace, además, con la fuerza, el bagaje y la experiencia necesaria para iniciar un nuevo ciclo así como con la con la tranquilidad que da esta rodeada del "mejor equipo de profesionales a la hora de hacer televisión”. Desde 2005 se ha ido superando año tras año y mejorando las cifras de audiencias, pero tiene claro que ahora empieza de cero. "Sé que tengo que buscarme la vida en un nuevo entorno. Soy consciente de que nadie me va a regalar nada y que el dato de audiencia hay que pelearlo cada día", compartía.

Los detalles del nuevo espacio que va a presentar aún son una incógnita, tan solo ha trascendido que Manu Marlasca será uno de los colaboradores, pero sí se ha confirmado la programación de las nuevas mañanas. Por un lado recuperan después de 14 años La mirada crítica, con Ana Terradillos al frente de una tertulia de actualidad política, económica y social. La jornada continuará con Vamos a ver, espacio liderado por Joaquín Prat en el que Patricia Pardo estará al frente de la actualidad y Adriana Dorronsoro se encargará de la parte social.