La llamada de Terelu y Carmen a Gustavo, el chófer de su madre, antes de entrar a 'GH VIP'

La entrada de Gustavo Guillermo a la casa de Gran Hermano VIP fue muy emotiva. El que fuera chófer de María Teresa Campos durante años se había comprometido con el programa antes del fallecimiento de la periodista, sin embargo, su presencia en el concurso no se confirmó hasta última hora. Para Gustavo, María Teresa era parte de su familia y el dolor que siente por su pérdida le hizo replantearse si participar o no en el reality. Finalmente, tras pensar en ello con calma y hablar con Terelu Campos y Carmen Borrego, aceptó el reto y está dispuesto a disfrutar de esta experiencia. "Me encuentro feliz por estar aquí, pero la pena la llevo por dentro. Esto ha sido un regalo de ella", dijo al hablar con la presentadora Marta Flinch.

"Decidí venir antes de verano y ella hubiera querido que estuviera aquí porque ella siempre me decí que cogiera cualquier oportunidad. Yo antes había renunciado a otras cosas, pero este era el momento, estoy aquí por ella y le mando un beso al cielo", añadió muy emocionado.

María Teresa, que falleció el 5 de septiembre a los 82 años, siempre dijo que Gustavo fue el hijo que nunca tuvo y Gustavo, por su parte, la quiso como se quiere a una madre. "Yo perdí a mi madre hace años y ella era mi segunda madre. Si yo tenía un problema se lo contaba ella, si ella tenía un problema me lo contaba a mí. Nos apoyábamos mutuamente. Ahora es muy duro saber que no va a estar ahí cuando me pase algo porque ella me ha protegido siempre y yo a ella", contó desde el confesionario.

Por último, Gustavo desveló la conversación que había tenido con Terelu y Carmen antes de entrar en Gran Hermano VIP. "Sí, hablé con ellas hace unos días. Les comenté que iba a entrar y les parecía bien. Ayer tuve una llamada superbonita con ellas, deseandome suerte, y desde aquí les mando un beso muy grande a las dos".

Gustavo pudo despedirse de María Teresa en el hospital y dar el pésame a Terelu y Carmen en el tanatorio. "Estamos muy mal todos. Yo he pasado muy mala noche, para mí se ha ido mi segunda madre. Ha sido la mujer más generosa del mundo, no solo conmigo, también con todos vosotros, nunca se negaba a hacerse una foto o algo que pudiera ayudar a los demás", expresó roto de dolor.

