El posado en bikini de Marta Flinch tras ser mamá a los 44 años

Marta Flinch está disfrutando de unos días de vacaciones antes de ponerse al frente del esperado regreso de Gran Hermano VIP, previsto para el próximo 14 de septiembre. La presentadora, de 44 años, tiene la receta perfecta para pasar un verano inolvidable: mucho tiempo libre para estar junto a su marido, el escritor Edu Galán, y su recién nacida, Berta. Además, si puede estar con ellos bajo el sol y cerca del agua su felicidad se multiplica. Y así lo reflejan estas imágenes.

La nueva estrella de Mediaset ha recibido numerosos comentarios en su publicación. "Disfruta mucho de las vacaciones, preciosa. Besos a los tres", le ha deseado Cristina Cifuentes, su compañera de Todo es mentira. "¡Disfruta, guapísima! Besos a Edu y a Berta", ha añadido la senadora Susana Díaz, que también colabora en el programa de Cuatro. A estos comentarios se suman los piropo de Ana Terradillos e Irma Soriano al verla con este bikini negro. "Mujer cañón", ha exclamado la primera. "Espectacular", ha dicho la segunda.

Marta ha presumido de figura tras el nacimiento de su primera hija el pasado 9 de noviembre. La presentadora tenía 43 años cuando se quedó embarazada y confesó que tenía miedo. "¿Podré seguir trabajando con la misma intensidad? ¿Cómo afecta dedicarme a un trabajo tan expuesto y a veces, emocional? ¿Mi cuerpo estará preparado para los cambios?". Afortunadamente, no tuvo ningún problema durante la gestación y pudo seguir con su rutina diaria casi hasta el momento del parto. "Nunca tuve dolores, molestias o malestar que me hiciera plantearme quedarme en casa. Si los hubiera tenido y controladísima por mi ginecólogo, hubiera parado", aseguró.

Cuando dio a luz, ya tenía 44 años y su parto, según contó en una entrevista concedida a María Amores, fue "muy bonito" y sin complicaciones. "Me lo programaron para el 10 de noviembre, pero el día 9 rompí aguas y di a luz en 20 minutos. Fue un parto vaginal y solo me dieron cuatro puntos". A los dos meses de dar a luz, se puso de nuevo frente a las cámaras por miedo a desaparecer profesionalmente. Esto fue posible porque tuvo un posparto muy fácil. "El cuerpo me reaccionó muy bien. También es verdad que yo tengo una vida saludable, hago deporte, como fenomenal y la genética ayuda. Tuve una recuperación muy rápida, no tuve depresión posparto, probablemente, porque ya alcanzas una madurez que te hace entender mejor la realidad", manifestó.

Con la llegada de Berta, Marta y su marido pusieron el broche de oro a su discreta relación, que salió a la luz en julio de 2019, tras la publicación de una foto en la que aparecían juntos con Arturo Pérez-Reverte en el Registro Civil. "Lo que Arturo Pérez-Reverte ha unido, que no lo separe el hombre", escribieron, dando a entender que se habían casado, pues el escritor de Revolución es íntimo amigo de Edu Galán. Antes de conocer a su marido, la presentadora mantuvo un breve romance en 2006 con Jaime Martínez-Bordiú, nieto de Francisco Franco.