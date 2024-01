Ana Rosa Quintana revela qué carreras universitarias estudian sus hijos mellizos

Juan y Jaime Muñoz, los hijos de Ana Rosa Quintana, cumplieron el pasado mes de noviembre 19 años. Parece que fue ayer cuando la presentadora de televisión anunciaba que estaba embarazada de mellizos a los 47 años. A ella le pareció "tan normal" volver a ser madre con esa edad, -ya tenía a su hijo Álvaro, nacido de su anterior matrimonio con Alfonso Rojo-, pero sabe que fue pionera: "Abrí un camino porque ahora hay cantidad de mujeres", confiesa después de dar ese paso. El 6 de noviembre de 2004 nacieron sus hijos cuando ya había cumplido 48 años en un parto de riesgo mediante cesárea.

Pese a que siempre ha sido muy discreta en su vida privada, ha hecho una excepción para revelar detalles inéditos de su familia. "Yo soy muy protectora de mi intimidad. La gente sabe muy poco de mi vida, quizá porque me da un poco de reparo o de vergüenza"; reconoce. Y destaca: "Por ejemplo a mis tres hijos nadie los conoce públicamente". No obstante, de ellos quiso hablar en el podcast Arréglate que nos vamos, de Cruz Sánchez de Lara, esposa de Pedro J. Ramírez, y Charo Izquierdo, consejera editorial de El Español.

"Mi hijo Álvaro es [abogado] penalista, muy bueno. No es porque sea mi hijo, pero es muy bueno", destaca con orgullo de su primogénito que tiene 37 años y ha colaborado puntualmente en su programa TardeAR en su condición de letrado y regenta su propio despacho en Madrid y está especializado en Derecho Penal, Compliance y Derecho Penitenciario. En cuanto a sus hijos mellizos, nacidos su matrimonio con Juan Muñoz, con quién se casó en 2004, explica que ya están empezando la Universidad y ha desvelado qué carreras han escogido Jaime y Juan. Ninguno ha seguido los pasos de su madre en el mundo de la comunicación. "Uno estudia Empresariales con Analytics y no sé cuantas cosas nuevas, y el otro está por el lado de la empresa. Ninguno de mis hijos se ha dedicado al Periodismo, aunque yo siempre he sido empresaria, he compaginado las dos facetas".

Ana Rosa se considera una persona eminentemente familiar. "A mí me gusta la familia, me encanta y es lo más importante", reconoce. "He tenido la suerte de tener una familia muy unida. Mis padres y mis dos hermanos nada más, pero muy unidos siempre". Y destaca que "a lo largo de la vida te das cuenta que al final siempre tienes que tener un sitio al que volver y el sitio donde volver son los amigos y la familia, y eso hay que cuidarlo y hay que mimarlo".

En cuanto a su trayectoria profesional, ella misma se define como "una chica de barrio que estudió Periodismo en la Universidad Complutense". Su trayectoria profesional comenzó en Radio Nacional de España. Durante años, compaginó la televisión con su trayectoria radiofónica que la llevó por Radio Intercontinental, COPE o Antena 3 Radio, y después saltó a Televisión Española, donde comenzó a realizar la última edición del Telediario. Ahora triunfa en su faceta como presentadora de TardeAR y su fin último es convertirse en las reina de las tardes. "Tardeo antes era irme de cañas con mis amigas y ahora tardeamos haciendo tele", bromea. "La vida de te da unos vuelcos cuando menos te lo esperas, yo ya llevaba en la mañana...Ibamos a cumplir 20 años ahora en enero y de repente me dijeron necesitamos que hagas las tardes" y pensé: 'Estamos locos, yo ya no estoy para empezar nada' .Pero bueno al final me he lanzado. Aventuras", admite y revela, al mismo tiempo, que se está divirtiendo mucho.

Además de su faceta como presentadora estrella, no duda en señalar que hay muchas cosas que hace bien, entre ellas la cocina. " A mi me gusta cocinar, me relaja", señala. Si tuviera que elegir un plato estrella sería la ensaladilla, porque no tiene nada que ver con las habituales. "Les encanta, pero bueno al final es una ensalada de gambas y patata, poco más, pero soy muy atrevida y la hago con mayonesa hecha por mi", reconoce entre otros muchos secretos de cocina.