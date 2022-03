Las lágrimas de Sol Macaluso al escuchar las palabras de su padre y la de sus compañeros en Ucrania

La reportera Sol Macaluso ha regresado a España tras un mes de guerra y dos meses en Ucrania. La periodista que logró conquistar con su cercanía y empatía a los telespectadores decía adiós a una de las mayores experiencias profesionales de su vida tan solo unas horas antes de que la ciudad donde se encontraba, Leopolis, sufriera un segundo y un tercer ataque por parte de las fuerzas rusas.

Dejando una parte de su corazón allí, pues deja tras de sí a su particular familia ucraniana con la que mantiene contacto mediantes mensajes, Sol se reencontraba en Madrid con sus padres, su hermana y su perro. “Tenía mucha ansiedad y muchas emociones encontradas, el viaje se me hizo muy largo” ha confesado la reportera en El programa de Ana Rosa, donde ha acudido a contar su inolvidable vivencia.

Sol ha admitido que jamás se había imaginado vivir desde primera fila un acontecimiento así, y aunque era consciente de que el conflicto podría desencadenar una guerra, no creyó que ella estuviera allí justo en el preciso momento para contarlo. “Me enteré de que se había desencadenado el ataque porque me desperté con el ruido de un bombardeo” relataba Sol.

Orgullosa del trabajo que ha realizado, por lo complicado que ha sido en numerosas ocasiones hacer llegar la información en medio de tanta incertidumbre, la periodista ha contado que ha recibido muchísimas muestras de cariño, pero también algunas críticas que le dejan una sensación agridulce. "No sé cuál es el secreto ni la forma de lograr el éxito, si es que lo hay. Si mi emoción se vio a través de la pantalla y a raíz de eso empataron con la historia de Ucrania bienvenido sea" afirmaba la periodista, quien pronto se ha olvidado de estos comentarios para vibrar de la emoción al escuchar las palabras de su padre y de sus compañeros en Ucrania, quien no han dudado en felicitarla con motivo de su 27 cumpleaños.

Su compañero Stephan, quien fue su cámara durante toda la cobertura informativa, dedicó a la reportera unas bonitas palabras para felicitarla: "Ya estás en casa, te lo mereces. Estoy orgulloso de ti y de ser tu amigo. Nunca olvidaré lo que hiciste por mi país, por mi familia y por mí". Max, su guía, o su fixer, como se llama en el periodismo a los intérpretes, también quiso enviarle otro mensaje: "Ha sido un placer conocerte, durante estos días nos hemos convertido en una familia, gracias por todo lo que has hecho y deseo que la paz te rodee".

Pero sin duda, uno de los videos que más ha emocionado la periodista, ha sido el de su padre, Felipe Macaluso, quien es, casi con toda seguridad, la persona que mejor conoce a Sol. "Es una niña muy madura y extremadamente humana. Le ha puesto una faceta a esta crónica de guerra muy particular" señalaba Felipe. “Es resiliente, buscadora de oportunidades, estaba con 4 o 5 trabajos a la vez antes de decidir irse a Kiev", añadía el progenitor, quien revelaba que mientras estudiaba periodismo su hija trabajaba como maquilladora.

Por último, el programa sorprendía a Sol con la conexión en directo de su hermana Pía, a la quien está súper unida. "Es un orgullo tenerte como hermana", le decía rota de emoción Sol. Y es que a pesar de la distancia, su hermana ha sido uno de sus pañuelos de lágrimas, pues era a ella a quien contaba todas sus preocupaciones y miedos. "Nos quedábamos hablando después de hablar con mis padres y entonces sí que me contaba que las cosas no eran así y que no iban bien. He estado ocultándoles noticias a mis padres, porque mi hermana me las iba contando. Lo hemos llevado bien, pero ya la tenemos aquí. Hemos hablado mucho y es algo medio amargo, porque Sol está en casa pero hay mucha gente pasándolo mal. Hay que recordar que, primeramente no era una guerra, simplemente iba a Ucrania, pero luego estalló y hemos vivido mucha tensión" relataba Pía, quien ahora ya solo piensa en recuperar este tiempo perdido con su hermana.

