¿Qué consejo le darían Feliciano López y Sandra Gago a Rafa Nadal que pronto va a convertirse en papá?

Este viernes, Rafa Nadal daba una rueda de prensa para anunciar su decisión de competir en Wimbledon, un acto en el que también aprovechaba para hablar de su próxima paternidad, que ya adelantó la revista ¡Hola! esta misma semana. "Si todo va bien, voy a ser padre" explicaba el mallorquín, aclarando que no acostumbra a hablar de su vida personal porque "ya soy muy abierto en la profesional, por mi tranquilidad y la de las personas que conviven conmigo nos gusta tener un perfil bajo en lo personal". Lo que sí añadía el deportista es que no espera que su carrera deportiva se vea afectada por el cambio personal: "La forma en la que cambia la vida no lo sé porque no tengo experiencia pero no tengo previsto que esto suponga un cambio en mi vida profesional". Feliciano López, gran amigo de Rafa, se encuentra en Mallorca estos días -junto a Sandra Gago- donde va a disputar un torneo la próxima semana y también ha estado entrenando con el campeón de 22 Grand Slams. ¿Qué consejo le daría el tenista toledano al de Manacor ante su próxima paternidad? No te pierdas la simpática respuesta de Feliciano López.

