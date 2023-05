Las lágrimas de Mery Perelló que presagiaban los meses más complicados de la pareja

Loading the player...

Rafa Nadal ha dado este jueves 18 de martes por la tarde en su Manacor natal, la rueda de prensa más complicada de su vida. El tenista ha anunciado que no podrá participar en el Roland Garros, torneo que ha ganado en catorce ocasiones y que lo ha encumbrado como el rey de la tierra batida. Una decisión que tal y como ha confesado no ha tomado él, sino su cuerpo. Eso sí, tiene la esperanza de poder recuperarse para poder decir adiós al tenis por todo lo alto el próximo año. Una triste noticia que golpea al ganador de 22 Grand Slams y su mujer. Ahora, las lágrimas de Mery Perelló el pasado mes de enero en el Open de Australia, cobran más sentido. Auguraban lo que estaba por llegar. Durante el partido frente a Mackenzie McDonald, Nadal se lesionó y no ha conseguido recuperarse. Estos últimos meses están siendo muy complicados para el matrimonio, ya que el pasado 20 de abril falleció el padre de Mery, Miquel Perelló. La pareja, más unida que nunca, vuelve a hacer frente a un duro golpe. Repasamos sus últimos meses.¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

