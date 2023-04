Mery Perelló, arropada por Rafa Nadal y su familia en el último adiós a su padre

El fallecimiento de Miquel Perelló Màs, suegro de Rafa Nadal, este jueves 20 de abril a los 63 años a causa de una larga enfermedad que padecía ha dejado completamente desolada a su familia. Unas horas después de la triste noticia, Mery Perelló y su círculo cercano han dado el último adiós al empresario del sector de la construcción, que tenía una vida muy discreta y alejada del foco público a pesar de la fama mundial de su yerno, en una misa funeral celebrada en la Parroquia de Cristo Rey de Manacor, municipio donde expiró.

Vestida de riguroso luto y arropada por su madre María Pascual, la esposa del tenista y única hija de Miquel, con el que tenía una relación muy estrecha y especial, ha llegado a la iglesia con el semblante triste y cubriendo sus ojos con unas grandes gafas. Por su parte, la viuda del que fuera conocido como Patró, que ha permanecido junto a Mery en todo momento, también ha asistido al acto con un estilismo totalmente negro.

A la cita tampoco ha faltado Rafa Nadal, que ha entrado al templo poco después. Lo ha hecho a poca distancia de su esposa y de su suegra, con el rostro serio y apenado y luciendo un sencillo y sobrio traje de chaqueta y pantalón en tono oscuro que ha combinado con una camisa blanca. Ante la absoluta expectación de los allí presentes, que admiraban al difunto Miquel, quien siempre luchó por el legado del clan a través de su encomiable trabajo, ha subido las escaleras que llevaban al gran pórtico de entrada con la mirada puesta en el suelo y sin ofrecer ningún tipo de declaración.

Maribel Nadal y sus padres, Ana María Parera y Sebastián Nadal, tampoco han dudado en desplazarse a la catedral para brindar su incondicional apoyo a la familia Perelló. Mientras ambas mujeres han optado por cubrir su rostro con lentes, dos modelos de gafas muy similares, el progenitor del ganador de 22 títulos indivuduales de Grand Slam ha mostrado sin pudor el dolor que le inunda en estos difíciles momentos. Mientras que la hermana de Rafa ha optado por un estilismo de riguroso luto, de igual manera que su madre, aunque esta se ha enfundado en una chaqueta de paño marrón, el outfit que Sebastián ha elegido es muy similar al de su hijo.

El funeral de Miquel, al que han acudido sus familiares más cercanos y su círculo íntimo, ha comenzado a las 19:00 horas de este viernes después del velatorio, tal y como reza la esquela en la que se anunció la funesta noticia: "Sus afligidos familiares: su esposa, María; su hija María Francisca; su yerno, Rafael; su nieto, Rafael; su madre, María; sus hermanos, María Pilar, Joana Adela y María, cuñados y el resto de su familia nos comunican la defunción de Miquel Perelló Mas, conocido como Patró, el día 20 de abril de 2023 a los 63 años en la villa de Manacor. Se pueden presentar los respetos el día 21 de abril de 10:00 a 13:00 horas y de las 15:00 a las 17:00 en el tanatorio Parc de l'Auba de Manacor. La misa funeral será el 21 de abril a las 19.00 horas en la Parroquia de Cristo Rey de Manacor".

Por el momento, ningún miembro de la familia se ha pronunciado al respecto de la triste pérdida en sus perfiles sociales, aunque la postura hermética que acostumbran a adoptar en lo referente a sus asuntos personales, especialmente Rafa y Mery, hace pensar que no lo harán. Este revés llega solo un día después de que el jugador compartiera con su comunidad de fans en internet, de más de 18 millones de personas, que la lesión de grado 2 que sufrió en el psoas durante su paso por Australia va a impedir que participe en importantes citas deportivas, como Monte Carlo, Barcelona o Madrid. "No me queda más que intentar estar con la actitud adecuada durante todo este tiempo", expresó tras confesar que "han sido unas semanas y unos meses difíciles".

