Mery Perelló, el apoyo de Rafa Nadal tras su dura derrota en Sydney

Rafa Nadal no ha empezado el año como esperaba. El tenista español se encuentra a miles de kilómetros de casa disputando la United Cup de Australia, sin embargo, ha tenido que decir adiós al torneo antes de lo previsto. Este lunes, Nadal ha perdido frente a Alex de Miñaur protagonizando su sexta derrota en los últimos siete partidos que ha jugado. El australiano consiguió imponerse por 3-6, 6-1 y 7-5 en las casi tres horas que duró el partido. Se trata de un resultado que el jugador manacorí no esperaba y que pone en riesgo su puesto como número dos del mundo.

"Puedo hacer las cosas mucho mejor, aunque este partido no ha sido tampoco un desastre... Tengo que ser más sólido, cometer menos errores y mejorar mi físico. Me faltó velocidad pero, a medida que vaya jugando partidos, mejoraré", dijo Nadal en la rueda de prensa posterior al partido, asegurando que: "Hay que aprender de las cosas negativas pero creo que he hecho cosas bien. He competido hasta el final con un gran jugador que tenía más ritmo que yo".

"Tengo tiempo suficiente para mejorar en estas dos semanas", aseguró haciendo referencia a su participación en el Open de Australia, que se celebrará del 16 al 29 de enero. El de Manacor reconoció que se siente muy bien físicamente pero que es consciente de que para recuperar su nivel de siempre "necesito seguir luchando y buscando mi ritmo".

Rafa Nadal ha contado estos días con el apoyo de todo su equipo y también de Mery Perelló, que ha viajado hasta Australia para acompañarle en este principio de año tan importante para él. Su mujer ha estado apoyándole desde las gradas, observando cada jugada y demostrando una vez más que es su mayor fan.

Mery protagonizó estas imágenes este domingo, 1 de enero, mientras apoyaba al equipo español en el partido que jugaron frente a Gran Bretaña en el Ken Rosewall Arena de Sydney. Anteriormente la habíamos visto animando y aplaudiendo en el partido de Nadal contra Cameron Norrie.

Su nueva vida como papá

"Los últimos meses no han sido fáciles para mí. Mi principal objetivo ahora es encontrar buenas sensaciones en la cancha, ser competitivo. Espero serlo", dijo Nadal a los medios tras su dura derrota en la United Cup. A nivel profesional, el jugador no está pasando por uno de sus mejores momentos, sin embargo, en lo personal no puede estar más contento. "Es una nueva etapa, bonita y diferente", dijo recientemente.

Rafa siempre suele mostrarse muy discreto ya que prefiere dejar su vida al margen, pero hace poco hizo referencia a su bebé. "De momento va bien", dijo a Manu Carreño en El Larguero de la Cadena Ser. Entre risas, el periodista le preguntó si el niño, que vino al mundo el pasado 8 de octubre, es diestro o zurdo. "De momento aún no lo sé", respondió el deportista sin parar de reír. "Habrá que ver cuando coja la primera raqueta", añadió Carreño. "Veremos a ver", dijo Nadal sobre su pequeño Rafael.