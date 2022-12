Nadal, bromea sobre su recién nacido: 'Si es diestro o zurdo, todavía no lo sé'

La vida de Rafa Nadal ha dado un giro muy importante este año con la llegada de su primer hijo. El pequeño, que se llama igual que él, vino al mundo el pasado 8 de octubre y su nacimiento llenó de alegría al tenista y a su mujer, Mery Perelló. "Estamos muy contentos y todos muy bien", dijo el deportista en aquel momento. Con el paso del tiempo fue dando más pinceladas sobre su paternidad. Es una nueva etapa, bonita y diferente. Todos los cambios requieren un proceso de adaptación para seguir haciendo tu vida con la mayor normalidad posible", aseguró durante su triunfal gira por Latinoamérica. "De alguna manera, al ser este el primero, se tiene más preocupación y atención de lo que ocurre cuando hay más hijos", añadió.

VER GALERÍA

Ahora, en una entrevista concedida a Manu Carreño en El Larguero, de la Cadena Ser, Nadal ha revelado cómo se encuentra su bebé. "De momento va bien, lo tengo por aquí durmiendo, o sea, que no tengo problemas", ha dicho entre risas. El deportista suele mantener su vida personal al margen, pero aprovechando el tono distendido de la conversación Carreño ha preguntado si el niño, de tan solo dos meses, es diestro o zurdo, ya que Nadal es el mejor zurdo de la historia del tenis. "¿Diestro o zurdo? ¿Cómo va?", ha bromeado el locutor. "De momento aún no lo sé", ha respondido el deportista sin parar de reír. "Habrá que ver cuando coja la primera raqueta", ha puntualizado Carreño. "Veremos a ver", ha manifestado Nadal.

VER GALERÍA

En su charla con el periodista deportivo, el tenista de Manacor ha reconocido que 2022 ha sido un gran año a nivel profesional y que afronta con ilusión la próxima temporada, sabiendo que, en algún momento, tendrá que decir adiós a su carrera. "No sé cuánto tiempo me queda, no sé lo que puede pasar mañana, pero bueno. Lo que sí sé es que sigo feliz haciendo lo que hago y que estoy con ilusión de empezar una nueva temporada", ha explicado. "Luego el físico, la cabeza y los resultados marcarán. Si me encuentro bien y me veo con opciones pues aquí sigo, de alguna manera yo soy un competidor y disfruto con eso. La gente se cree que soy un obsesionado de ganar y ganar. Y no es así. Yo soy, si se puede decir de alguna manera, un obsesionado de competir", ha comentado.

A Nadal, de 36 años, no le da vértigo pensar en su despedida deportiva. "Ahora mismo no tengo esa sensación, creo que en mi vida siempre he sido feliz también fuera del tenis. Por suerte, tengo muchos proyectos para disfrutarlos y vivirlos de cara al futuro. No tengo miedo. Todos los cambios tienen impacto y hay que tener respeto, pero no es algo que me cause miedo", ha confesado.