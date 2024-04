Rafa Nadal se rodea de toda su familia (incluida su abuela de 92 años) en un día clave

Rafa Nadal ha acudido a la II edición de los Premios de la Fundación que lleva su nombre en Palma de Mallorca. En un día tan importante para él estuvo acompañado de toda su familia, su madre Ana María Parera, su hermana, Maribel, su padre, Sebastián Nadal, su abuela paterna Isabel Homar, de 92 años y su mujer y directora de la Fundación, Mery Perelló, solo faltó el hijo de ambos, el pequeño Rafael, de 17 meses, en esta velada celebrada en el Museo Es Baluard de Palma.

"Estoy muy contento porque ya han pasado más de 13 años desde que empecé con la Fundación”, fueron las primeras palabras del deportista, que arropado por los suyos, destacó la importancia de premiar a asociaciones sin ánimo de lucro destinadas a mejorar la calidad de vida de colectivos vulnerables. "A través de estos premios podemos reconocer a las fundaciones y aportar nuestro grano de arena", quiso destacar el ganador de 22 títulos Grand Slam.

-Rafa Nadal se va de celebración familiar (y se mete entre fogones) tras sus semanas más difíciles

Había máxima expectación por ver de nuevo a Rafa Nadal después de que comunicara su anuncio más triste de que no podría regresar a Indian Wells. El tenista, de 37 años, comentó cómo se encuentra después de haberse retirado del torneo donde fue campeón en tres ocasiones y al que no pudo regresar tras sufrir una microrrotura muscular en la zona de la cadera izquierda. Su objetivo prioritario es llegar a la temporada de tierra de la mejor manera posible, pero no pudo ser. Ahora Rafa se prepara para volver a competir y ha hablado con sinceridad sobre sus expectativas, aunque sin poder asegurar nada y no sabe si estará listo para Montecarlo, el torneo que se disputará del 7 al 14 de abril

"El primer objetivo es intentar competir. Voy día a día", quiso aclarar. "Por desgracia, en los últimos tiempos se me hace difícil predecir lo que va a ocurrir. Trabajo para intentar comenzar la gira de tierra batida, ese es mi gran objetivo y para el que me estoy esforzando, pero de aquí a lo que pueda pasar, no puedo asegurar nada", concluyó. Nadal confirmó que ha comenzado los entrenamientos sobre tierra batida: "En ningún momento he dejado de entrenar, lo estoy intentando en todo momento. Me encuentro bien, pero hasta ahora no he podido seguir el calendario que me hubiera gustado. Ojalá la situación pueda cambiar, pero no lo sé ni yo, no os puedo afirmar nada".

-La emoción de Rafa Nadal en su esperadísima vuelta, arropado por su mujer y su hijo de un año

Durante la velada Rafa Nadal y Mery Perelló conversaron con el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, así como los premiados en una gala amenizada por el violinista Pablo Navarro. Entre los galardonados destacó el proyecto bbMiradas de la Fundación Miradas para la detección e intervención ante sospechas de autismo en bebés menores de 36 meses, el de CIM Burkina que fomenta la construcción de un pozo e inodoros en la escuela Tambour de Gaoua (Burkina Faso), el proyecto Mou-te amb mi para mejorar el bienestar psicosocial de mujeres de más de 65 años; la Fundación RANA por su iniciativa de crear una infancia y adolescencia libre de abusos sexuales y por último a la Fundación Cudeca por su iniciativa de crear una unidad pediátrica de día para niños con enfermedades incurable.

-Rafa Nadal disfruta con Mery Perelló de una romántica escapada a Viena

Todas estas entidades han recibido una dotación económica de 15.000 euros para contribuir al desarrollo de su proyecto ganador en estos premios impulsados junto con Telefónica y que cuentan con la participación especial de la Unesco. El exfutbolista brasileño Raí Souza ganó un reconocimiento especial Fit for Life por su iniciativa Fundação Gol de Letra, una ONG creada en 1998 para contribuir a la educación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad en Brasil y en Guinea.

-Mery Perelló reaparece arropada por su suegra tras el fallecimiento de su padre

Loading the player...

Haz click para ver el documental de Rafa Nadal, su capítulo monográfico de la serie Stars. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!