Las imágenes más bonitas de Mery Perelló y Maribel Nadal con el pequeño Rafael

Uno de los espectadores más pequeños del esperado duelo entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort y Casino de Las Vegas fue Rafael, el hijo del campeón de 22 títulos individuales del Grand Slam, que estuvo muy atento al partido. A veces seguía el juego en brazos de su madre, Mery Perelló, y otras en los de su tía materna, Maribel Nadal.

- Rafa Nadal habla de su hijo y todo lo que ha cambiado su vida tras ser padre

A juzgar por estas imágenes, el niño, que vino al mundo el 8 de octubre de 2022, se lo pasó de maravilla y demostró que es un bebé muy tranquilo y glotón. Entre set y set, se comió un plato de arroz blanco y después un biberón. Su madre y su tía forman un gran equipo y se encargaron en todo momento de él. Además de darle de comer, le mantuvieron entretenido con varios jugetes, aunque lo que más le divertía era ver el partido de su padre contra el número 2 del mundo.

Rafael es un niño muy querido por toda su familia. Mery estuvo explicándole todo lo que ocurría en la pista y Maribel, cuando lo tenía en brazos, le acunaba y besaba con mucho cariño. Sin duda, el pequeño es el tesoro más preciado de los Nadal.

Nadal y Alcaraz se enfrentaron en El Slam de Netflix, un épico acontecimiento deportivo que se transmitió en directo a nivel mundial y conto con grandes nombres del tenis como comentaristas en su versión en inglés, entre los que se encontraban Andre Agassi, Andy Roddick, Jim Courier, Mary Joe Fernández y Patrick McEnroe, así como el analista de tenis Prakash Amritraj y la presentadora Kay Adams.

Feliciano López, Rafa Plaza, Nico Pereira y David Ferrer fueron los encargados de comentar la competición para los mercados hispano hablantes, con Isabel Forner como presentadora.

Entre los asistentes se encontraban deportistas como Pau Gasol y Ona Carbonell, así como Blanca Suárez, Manu Ríos, el matrimonio formado por Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones con su hijo mayor, Dylan, Charlize Theron, Colin Kaepernick y Lindsey Vonn.

Nadal no pudo alzarse con el título. Tras un partido de infarto, Alcaraz se proclamó campeón por 3-6, 6-4 y 14-12. "Jugar con Rafa es siempre muy especial para mí. De Rafa he aprendido su espíritu de lucha, él nunca se rinde, corre a por cada bola y pega golpes increíbles", aseguró el joven tenista, de 20 años.

Nadal, por su parte, dijo: "No he podido jugar mucho en los últimos dos años, así que jugar aquí con Carlos ante una gran afición significa mucho para mí. Es un desafío jugar contra él, somos de generaciones muy distintas, en España tenemos que estar muy contentos por tener a alguien como Carlos. Es un jugador increíble, con solo 20 años ha ganado dos Grand Slams, como tenista no me enfrentaré con él muchas veces, pero como fan seguiré disfrutando de él mucho tiempo, espero". Además, se pronunció sobre la presencia del pequeño Rafael en las gradas: "Ver a mi hijo aquí es una gran inspiración, no importa si no sabe nada todavía".