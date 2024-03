La carta más triste de Rafa Nadal que ha conmovido a sus millones de fans

Malas noticias para Rafa Nadal. El tenista balear confiaba al 100% en estar en Indian Wells, un torneo muy especial para él, donde fue campeón en tres ocasiones, porque no sabía si iba ser la última vez que lo iba a jugar. Sin embargo, esta madrugada sobre las tres de la mañana hora española ha tenido que comunicar su decisión más difícil y así se lo ha hecho saber a sus seguidores.

"Con gran tristeza, tengo que retirarme de este increíble torneo en Indian Wells. Todo el mundo sabe cuánto amo este lugar y cuánto amo jugar aquí. Esa es también una de las razones por las que vine muy temprano al desierto para practicar y tratar de prepararme", comienza el comunicado para expresar su renuncia. "He estado trabajando duro y practicando, y todos ustedes saben que hice una prueba este fin de semana -la exhibición de Las Vegas contra Carlos Alcaraz el pasado domingo-, pero no me encuentro listo para jugar al más alto nivel en un evento tan importante. No es una decisión fácil, es difícil de hecho, pero no puedo mentirme a mí mismo y mentirles a los miles de fans. Los extrañaré a todos y estoy seguro de que el torneo será un gran éxito", concluyó el manacorí.

La leyenda del tenis, que estuvo un año alejado de las pistas, y volvió en enero a la competición en Brisbane, sufrió una microrrotura muscular en la zona de la cadera izquierda. Su objetivo prioritario entonces era llegar a la temporada de tierra de la mejor manera posible, pero Indian Wells no será posible, su próxima meta será Roland Garros, donde ha sido campeón en 14 ocasiones. Carlos Álcaráz venció a Rafa Nadal en el partido de exhibición de Indian Wells, y tal y como dijo el comentarista y extenista David Ferrer Nadal había padecido una contractura a su llegada a Indian Wells que le impedía servir al máximo nivel.

La renuncia de Rafa Nadal a 24 horas del comienzo del torneo ha supuesto un jarro de agua fría para sus millones de fans que le envían todos sus ánimos y buenos deseos para una pronta recuperación. El último partido entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en 'El Slam de Netflix' creó mucha expectación. Fueron muchas las estrellas que se dieron cita en las gradas del Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort y Casino de Las Vegas para ver a dos de los mejores tenistas del mundo. Pau Gasol, Ona Carbonell, David Ferrer, Blanca Suárez, Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, y Charlize Theron vibraron con cada punto. Después de un partido muy disputado, Alcaraz se proclamó campeón por 3-6, 6-4 y 14-12.

En las gradas del recinto deportivo pudimos ver también al hijo de Rafa Nadal, de 17 meses, en brazos de su madre Mery Perelló y de su tía materna, Maribel Nadal. El propio tenista habló de la presencia del pequeño Rafa en el encuentro: "Ver a mi hijo aquí es una gran inspiración, no importa si no sabe nada todavía".

