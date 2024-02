Rafa Nadal habla de su hijo y todo lo que ha cambiado su vida tras ser padre

Rafa Nadal sueña con volver a las pistas el próximo mes de marzo en el torneo de Indian Wells, pero sabe que su retirada está cada día más cerca. Así lo ha dejado entrever en su última entrevista con Ana Pastor en El Objetivo, donde el tenista, de 37 años, ha revelado que es consciente de que a veces su cuerpo no responde como a él le gustaría y que cada lesión supone un retroceso no solo en su carrera, sino también a nivel mental. Su mujer, Mery Perelló, es la persona que más le apoya y le anima a seguir luchando. "A mi mujer le gusta que siga jugando al tenis, le gusta que tengamos esa experiencia con mi hijo", dice el mejor tenista español de todos los tiempos en una entrevista donde habla de su retirada, su futuro y también de su familia.

Los primeros 16 meses de vida con su hijo

El matrimonio dio la bienvenida a su primer hijo el 8 de octubre de 2022. Un nacimiento que puso el broche de oro a su relación que dura ya casi 20 años. La revista ¡HOLA! publicó las primeras imágenes de Rafa Nadal con su hijo dando sus primeros pasos. Pudimos verle en su faceta más desconocida, la de padrazo, cuidando de su hijo, totalmente entregado y volcado con los juegos del pequeño Rafa. Sobre su experiencia como padre le preguntó Ana Pastor, y el tenista no dudó en afirmar su entusiasmo por los niños. "Soy una persona primero que le encantan los niños de toda la vida, que toda mi vida he tenido claro que quiero ser padre", ha dicho el tenista, que cumplió su deseo hace poco más de un año. "Estoy enamorado de los niños: son espontáneos, inocentes…", dice tras haber vivido la experiencia como padre. Cada mañana procura desayunar con su hijo. "Me gusta levantarme con él", admite .

A la pregunta de si le ha cambiado la vida ser padre, Nadal dijo que sí sin dudarlo. "Lo tengo claro. Es un cambio radical, sin ninguna duda. Creo que todo el mundo que es padre o madre sabe que es un cambio. Lo tienes que gestionar y adaptarte". Y respecto a esta cuestión, quiso aclarar unas declaraciones suyas en las que dijo que no tenía previsto que su vida cambiase al ser padre. El catorce veces campeón de Roland Garros se refirió en aquel momento a su labor como tenista y quiso explicar que su intención no fue que sus palabras sonaran tan categóricas. "Yo no dije que ser padre no me iba a cambiar. Yo solamente dije que no me iba a cambiar mi trabajo y realmente no me cambia. No me cambia por un simple hecho, porque sé cómo piensa mi pareja. Me cambiaría si tuviese una pareja que no quisiese viajar y se quisiese quedar en Mallorca todo el rato con mi hijo", pero no es su realidad, asegura. "A mi familia, a mi mujer, le gusta que siga jugando al tenis. Le gusta esa experiencia con nuestro hijo, de viajar, etcétera. En eso sí que tengo un empujón positivo", reconoce.

Su visión de la paternidad

En cuanto a si le gustaría que su hijo se dedicase al tenis, Nadal ha expresado con total sinceridad lo que opina." Preferiría que mi hijo practicara otro deporte. Me duele decir eso, por todo lo que me ha dado este deporte... Si quiere jugar al tenis, le apoyaría al cien por cien. Para nada le vetaría, pero si juega a otro deporte, mejor". Y en relación a si se considera un padre estricto, asegura. "Mi hijo tiene 16 meses, hay que ir viéndolo. Creo que es muy fácil opinar. Se pueden dar lecciones de aquí hacia allí, pero cuando estás en ello, y es tu hijo, es diferente", considera. Lo que sí tiene claro es que no desearía ser un padre que lo justifica todo. "Lo que no me gustaría, no sé si voy a ser capaz, es ser el típico padre que siempre justifica todo lo que hacen sus hijos. Hagan el desastre que hagan. No, si has hecho algo mal, ¿por qué lo has hecho mal?", afirma.

Rafa Nadal piensa en cómo será su futuro una vez retirado de las pistas. "Tengo la sensación de que voy a ser igual de feliz el día después de dejarlo. Soy una persona muy abierta y nada obsesionada. Intensa y esforzada en el trabajo, sí. Pero he salido, me lo he pasado bien, no me he perdido casi nada en esta vida por el tenis". La única preocupación que tiene del día de mañana es "tener una vida medio normal. Me he esforzado mucho, las cosas me han ido bien. Estoy muy agradecido a la vida de todo el éxito, todo el reconocimiento, pero me preocupa poder ir a jugar un partido de fútbol con mis amigos o mi hijo". "Soy una persona deportista, mi vida está muy vinculada al deporte, por lo que es importante el día de mañana poder seguir teniendo una actividad", señala la leyenda del tenis, que ha estado un año alejado de las pistas y volvió en enero a la competición en el ATP de Brisbane. Su objetivo prioritario es llegar a la temporada de tierra de la mejor manera posible: "Confío al 100% en estar en Indian Wells. Es un torneo muy especial para mí y no sé si va a ser la última vez que lo voy a jugar".