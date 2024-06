Participará en los Juegos Olímpicos con Carlos Alcaraz Rafa Nadal, ante una emocionada Mery Perelló: 'Quiero que me recuerden como una buena persona' El tenista ha pronunciado un inspirador discurso durante la graduación de la octava promoción de su academia

Rafa Nadal presidió la ceremonia de graduación de la Rafa Nadal Academy by Movistar, ubicada en Manacor, su tierra natal. El tenista, de 38 años, acudió al acto con su entrenador, Carlos Moyá, y su mujer, Mery Perelló. Sin perder la sonrisa en ningún momento, felicitó a los 54 alumnos que ponían fin a su etapa en la escuela y pronunció un motivador discurso sobre el legado. Para ello, recordó la conversación que tuvo con su gran amigo y rival Roger Federer en su viaje a los Dolomitas italianos.

"Tanto Roger como yo coincidimos en algo que nos parecía importante: ¿Cómo queremos que se nos recuerde dentro de unos años? ¿Cómo queremos que nos vean las futuras generaciones? Y ambos teníamos muy clara la respuesta: sí, está muy bien que nos reconozcan nuestros éxitos, títulos y récords. Pero eso, al fin y al cabo es algo pasajero, ya que a lo largo de la historia es probable que lleguen otros y los vayan superando. Como tiene que ser", dijo. "Lo importante es lo que permanece para siempre en el recuerdo. Y por eso, tanto Roger como yo coincidimos en que nos gustaría ser recordados como buenas personas", agregó el manacorí.

"Vivimos en una sociedad que destaca el qué y el ahora por encima de todo. Pero yo quiero subrayar la importancia del cómo. Vosotros ahora empezáis una nueva etapa académica o deportiva y es clave que analicéis lo que queréis ser y tener claros los valores en los que queréis inspiraros", añadió.

"Cuando estéis en la universidad o en las pistas de tenis, repetíos de vez en cuando: ¿Cómo me gustaría ser recordado por mis compañeros de clase? ¿Por mis profesores? ¿Por mis amigos? Ahora que está muy de moda la palabra, podría deciros que intentéis ser influencers en vuestro entorno, pero me gusta más el término referentes. Que las personas que estén a vuestro lado os vean como alguien a imitar por vuestros valores. Y no hace falta ponerse objetivos a largo plazo: cada día es importante. Haced que cada día cuente en vuestras vidas", manifestó tras contar que Carlos Moyá fue un referente para él y a día de hoy trabajan juntos. "Fue el primer número uno del tenis español, y le agradezco que hoy se haya unido a nosotros en esta ceremonia", expresó Nadal.

"Ahora que estamos en año olímpico me gusta siempre recordar la frase que resume el ADN de los juegos: más rápido, más alto, más fuerte. Si os lo proponéis, siempre se puede lograr más. Esto para nada significa que todos vayamos a conseguir objetivos increíbles. Lo importante es que seáis la mejor versión que podáis de vosotros mismos", terminó el balear.

Nadal pronunció este discurso tras haber sido preseleccionados para representar a España en los Juegos Olímpicos de París junto a Carlos Alcaraz, Pablo Carreño, Alejandro Davidovich y Marcel Granollers. "Rafa y Carlos van a estar jugando juntos en París si nada lo impide", anunció el seleccionador español, David Ferrer, en el Reial Club de Tenis Barcelona 1899.