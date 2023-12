Rafa Nadal vuelve a la competición tras once meses volcado en Mery Perelló y su hijo

La esperada vuelta de Rafa Nadal (37) a la competición es una realidad. El deportista manacorí ya se encuentra en Australia, donde este 31 de diciembre comenzará el ATP 250 de Brisbane, torneo que se extenderá hasta el 7 de enero y que supone su regreso a las pistas después de prácticamente un año retirado de la competición. El último día de 2023 jugará con Marc López en la categoría de dobles, lo que no se conoce todavía es la fecha exacta de su primer partido en solitario y el rival al que se enfrentará puesto no se ha hecho el sorteo del cuadro. El tenista, considerado uno de los mejores de la historia, ya está preparado para hacer vibrar a los espectadores con su juego y ha finalizado su entrenamiento en el Queensland Tennis Centre.

-Rafa Nadal descubre cómo ha sido su vida familiar durante estos meses de retirada

-Toni Nadal nos abre las puertas de su casa de Mallorca, posa por primera vez en familia y nos habla de sus nuevos retos

A primera hora de este jueves 28 de diciembre, Nadal compartía una imagen desde el aeropuerto de Brisbane, capital de Queensland. "Hola Australia, aquí estoy Brisbane", ha indicado. Con camiseta de manga corta y pantalón corto (ahora mismo en la ciudad tienen temperaturas máximas de 36 grados y mínimas de 23), el ganador del Príncipe de Asturias de los deportes empujaba un carrito repleto de maletas y bolsas con material deportivo mientras conversaba de forma distendida con las personas de su equipo. Vestido de la misma manera, y sumando una gorra blanca a su look, llegaba muy sonriente a las instalaciones en las que se celebra el torneo, donde ha tenido su primera toma de contacto con las pistas.

Nadal ha completado con éxito dos sesiones de entrenamiento. En una de ellas ha estado con su equipo y en otra con Holger Rune, jugador danés que tiene como entrenador a Boris Becker y compartió club de tenis con Isabella de Dinamarca, hija de los príncipes herederos Federico y Mary. Deja sensaciones positivas de cara a la "traca final" que prepara de cara a 2024, año en el que tiene previsto retirarse."Vamos a dejarnos todo para que sea un año especial y voy a luchar para ello. Si mi cuerpo me responde, yo tengo fé en que podré hacer algo que merezca la pena", aseguraba en primavera, cuando anunciaba su intención de decir adiós a las pistas.

Se espera que este viernes participe en un encuentro con seguidores en el Queen Street Mall, centro comercial de Brisbane en el que los aficionados ejercerán de periodistas y trasladarán sus preguntas. Precisamente a los fans los ha tenido Nadal muy presentes en estos meses en los que ha hablado abiertamente de la evolución de su lesión, de la operación a la que se sometió a comienzos de junio y de sus planes más personales. Y es que desde que el 18 de enero se retiró en el Open de Australia, se ha volcado en su salud pero también en su familia, con los que ha hecho "cosas que no he hecho durante veinte años" y ha sentido por primera vez "la libertad de no tener horarios".

¿Quién es Pelin Akil, la actriz turca a la que ha comenzado a seguir Rafa Nadal?

Su vida lejos de las pistas

En estos doce meses, Rafa Nadal ha compartido pinceladas de los planes íntimos que ha hecho en familia. En mayo mostraba la fiesta por el 92 cumpleaños de su abuela, en la que no dudó en meterse entre fogones; semanas después llegó la primera imagen de su niño mientras disfrutaban con Mery Perelló de una jornada en alta mar en su impresionante catamarán. "Mi hijo no ha cogido ninguna raqueta. Voy bien de padre, siempre me han gustado mucho los niños... Aún no he llevado a mi hijo al parque, pero sí de estar mucho con él, de dolerme la espalda por tenerlo encima. Algún paseo por alrededor de mi casa, pero como todo el mundo", decía sobre el pequeño Rafael.

Lo hemos visto como nunca se había mostrado hasta el momento. Aunque no ha dejado de lado la discreción que le caracteriza, ha sido una etapa mucho más familiar y, por eso, también ha posado con su esposa en actos públicos como la presentación de su línea de complementos alimenticios, acudieron juntos al torneo Mallorca Championship y poco antes de las navidades mostraba una romántica escapada que hicieron a Viena de la que también mostraron algunas imágenes.

Loading the player...

Haz click para ver el documental de Rafa Nadal, su capítulo monográfico de la serie Stars. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!