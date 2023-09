Rafa Nadal descubre cómo ha sido su vida familiar durante estos meses de retirada

Hace ocho meses que jugo su último partido y lejos de pensar en una retirada Rafa Nadal solo sueña con volver a las pistas y “volver a ser competitivo” pues no ha dejado ni un solo día de trabajar de su recuperación, tanto física como mentalmente, y eso, sin lugar a duda, es algo que tiene que acabar dando sus frutos. El tenista, que ha reconocido en más de una ocasión que no sabe lo que es jugar sin dolor, ha concedido ahora su primera entrevista desde que se vio obligado a hacer una larga parada en boxes y en ella ha hablado de su retirada, su futuro y su familia.

Navegando en familia

Tranquilo, relajado y muy seguro de sí mismo, así como de sus limitaciones, Rafa ha mantenido una entretenida charla con Juanma Castaño en Movistar Plus+ en la que ha confesado que durante esta pausa profesional ha aprovechado para hacer todo aquello que la rutina de su día a día le impedía hacer y tras pasar por el quirófano para ser operado del psoas y la cadera y pasar unos meses complicados decidió cambiar el chip. "He estado en familia y he disfrutado este tiempo. He estado de vacaciones fuera de casa. He vuelto a trabajar hace poco. Necesitaba desconectar".

Amante del mar y propietario de uno de los yates más lujosos del mundo, el 80 Sunreef Power Great White valorado en más de 2.6 millones de euros, el ganador de 22 títulos de Grand Slam ha desconectado navegando. "Ha sido siempre mi vía de escape. El tiempo corre a un ritmo diferente. Siempre he buscado el mar para desconectar, pero antes habían sido pocos días, pero esta vez cinco semanas. Pero mi familia y yo hemos estado bien" declaraba el tenista.

Su futuro

Rafa, quien ha reconocido que cuando no juega no ve mucho tenis, ha señalado que aún no tiene muy claro cómo será su futuro pues ahora está centrado en vivir el presente y en ver cómo responde su cuerpo a los entrenamientos. "No tengo plan, pero sí una ilusión, me gustaría volver y ser competitivo. Pero la ilusión no es ganar el Grand Slam, eso me queda un poco lejos. Soy consciente de las dificultades que tengo. Una es la edad, que es insalvable, otra los problemas físicos que no me dejan entrenar a mi 100%.... Eso hace que sea difícil esperar ciertas cosas" afirmaba el manacorí.

"Dije que posiblemente 2024 sea mi último año. Lo mantengo, pero no lo puedo confirmar al 100%. Creo que hay muchas posibilidades de que sí, porque sé cómo está mi cuerpo, pero cómo estaré en cuatro meses no sé. Estoy abierto al futuro" añadía el tenista.

Su hijo

Casado desde octubre de 2019 con Mery Perelló tras más de catorce años de noviazgo, Rafa Nadal se convertía en padre hace un año, de un niño llamado Sebastián, que cambió totalmente su vida y con quien ha invertido la mayor parte de este tiempo fuera de la competición. "Mi hijo no ha cogido ninguna raqueta. Voy bien de padre, siempre me han gustado mucho los niños... Aún no he llevado a mi hijo al parque, pero sí de estar mucho con él, de dolerme la espalda por tenerlo encima. Algún paseo por alrededor de mi casa, pero como todo el mundo" relataba el tenista.

¿Presidente del Real Madrid?

Reacio a dar detalles de su vida privada tanto como de su retirada, Rafa admite que tiene muchos planes a largo plazo y que está abierto a todo tipo de propuestas, incluso a la posibilidad de ser algún día presidente del Real Madrid, club del que es aficionado. "Tengo muchos proyectos en marcha y creo que las cosas se irán desarrollando con naturalidad. Si hoy dijera adiós al tenis tengo cosas que hacer. La Academia es para mí un proyecto importante. No creo que sea entrenador a tiempo completo, pero quizá alguna vez sí. Al fin y al cabo, yo vengo del tenis y es muy importante en mi vida" explicaba Rafa.

En cuanto a la posibilidad de ser el sustituto de Florentino Pérez, el tenista señalaba: "¿Si quiero ser presidente del Real Madrid? No lo sé. Prometo que no es un sueño, pero creo que sí me gustaría. Soy realista conmigo mismo, sé mis limitaciones y en eso no sé si sería capaz o no, el tiempo dirá. Florentino nunca me lo ha preguntado, creo que vosotros os montáis películas. No creo que cumpla los requisitos para presentarme, soy socio de honor, pero hasta ahí".