Rafa Nadal comparte las primeras imágenes con su bebé y su mujer durante sus espectaculares vacaciones en Grecia

Rafa Nadal ha compartido varias imágenes junto a su mujer y su hijo disfrutando de sus recientes vacaciones en familia. El jugador mallorquín ha mostrado algunos momentos de su viaje a Grecia en compañía de Mery Perelló, y el pequeño Rafa, de nueve meses, a quien sujeta sobre sus brazos en una de las fotografías. Se trata por tanto de las primeras vacaciones de la pareja siendo una familia de tres miembros, motivo por el cual será difícil olvidar este maravilloso viaje que han vivido por el Mediterráneo, y que les ha permitido visitar una de las obras más importantes de la época helenística, el canal de Corinto, que une el mar Jónico con el Egeo y es una de las principales atracciones de esta ciudad del Peloponeso.

Rafa Nadal anunciaba el pasado mes de mayo su retirada de las pistas de tenis, lo hacía mediante una rueda de prensa en la que hablaba de su final previsto para 2024. Entonces el jugador explicaba que iba a centrarse en su familia y en aquellas cosas que la alta competición no le habían permitido hacer: "disfrutar de lo que venga", eran sus palabras, y explicaba además que tenía "planes para los siguientes meses, cosas que no he hecho durante veinte años, la libertad de no tener horarios...", decía el reconocido tenista mallorquín . El pasado 3 de junio, Rafa Nadal cumplía 37 años, después de haberse sometido a una artroscopia para comprobar el estado de la lesión que sufrió en enero mientras disputaba el Open de Australia. Un parón que le ha permitido vivir mucho más volcado en su mujer, Mery Perelló, y su bebé tal y como acaba de hacer en sus recientes vacaciones. ¿Quieres ver las imágenes de su viaje a Grecia con su mujer y su hijo? ¡Dal al play!

