De campeón a campeón: las palabras de Rafa Nadal a Carlos Alcaraz, ganador de Wimbledon

De campeón a campeón. El triunfo de Carlos Alcaraz en Wimbledon sitúa al tenista español de 20 años entre las grandes estrellas de este deporte. Convertido en el quinto español en ganar en tierras británicas tras Manolo Santana (1966), Conchita Martínez (1994), Rafa Nadal (2008 y 2010) y Garbiñe Muguruza (2017), el murciano ha recibido el reconocimiento no solo del rey Felipe y los príncipes de Gales, que estaban en la cancha, sino de numerosos rostros conocidos. Uno de los primeros en felicitarle por su gesta ha sido Rafa Nadal, que tiene en su palmarés 22 Grand Slam y dos títulos en Wimbledon. En sus palabras ha recordado además a otra de las grandes figuras del tenis de nuestro país, Manolo Santana.

“Enhorabuena Carlos, nos has dado una alegría inmensa hoy y seguro que nuestro pionero en el tenis español, Manolo Santana, también ha estado animando allá donde esté. Un abrazo muy fuerte y a disfrutar del momento” escribió. El deportista mallorquín, de 37 años, sigue su recuperación de la lesión que le obligó a ser intervenido quirúrgicamente por artroscopia en Barcelona el pasado junio. En mente tiene su regreso a las pistas en 2024, año en el que dirá adiós tras una exitosa trayectoria que le ha convertido en leyenda de este deporte.

Además de Nadal, las felicitaciones a Alcaraz han llegado de parte de Fernando Alonso: “El mejor, enhorabuena”; Carolina Marín, que le ha coronado ya como el rey de la raqueta española: “¡Señoras y señores, el nuevo rey!”; Pau Gasol: “¡Qué manera tan impresionante de coronarse en Wimbledon! Felicidades”; Alejandro Valverde: “Enhorabuena, Carlos. Vibrante partido y magnífico torneo. Historia conquistando frente a un gigante este Wimbledon”. La Casa real española tampoco dejó pasar la oportunidad de dedicarle unas palabras, pese a que la felicitación en persona llegó del rey Felipe, que se emocionó en las gradas tras modificar su agenda para estar en la cancha. “Soñando y jugando como un número uno. Así has llegado a ser el campeón de Wimbledon”.

Garbiñe Muguruza, que también triunfó en esta misma pista en 2017, le ha recomendado que viva el momento. “Inmenso. Disfruta de este momento. Wimbledon es algo muy especial” escribió. Carlos Sainz, que acaba de sufrir la pérdida de su padre, no olvidó felicitar al tenista: “¡Qué partidazo! Nos has hecho disfrutar y sentirnos muy orgullosos”. Alberto Contador, Alex Corretja, Conchita Martínez, Carlo Ancelotti, Jon Rahm e incluso el actor Ben Stiller dedicaron unas palabras a Alcaraz.

Carlos Alcaraz recibió el preciado trofeo de manos de los príncipes de Gales, que estaban acompañados de sus hijos mayores, y no pudo evitar emocionarse mientras agradecía la victoria a su entrenador, Juan Carlos Ferrero, y a toda su familia, que estaba sentada en el palco. El español ha escrito una página más en su historia personal que no deja de sumar triunfos en una carrera que, pese a su juventud, no deja de subirle al podium.