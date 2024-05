Mery Perelló y su hijo Rafa, los grandes apoyos de Nadal tras su nuevo revés y un futuro inminente lleno de incógnitas

Este era el año de su esperadísima reaparición, un 2024 donde hemos vuelto a ver a Rafa Nadal competir al máximo nivel. Sin embargo, de momento las cosas no está saliendo todo lo bien que desearía nuestro campeón, que este sábado sufría un duro revés en el torneo Masters 1.000 de Roma. Tras consumarse su eliminación, la leyenda del tenis mundial tiene en su mujer y su hijo a sus grandes apoyos para sobrellevar la decepción que supone, para él, decir adiós a un torneo que ha ganado hasta en diez ocasiones a lo largo de su exitosa carrera.

Las tres mujeres más importantes en la vida de Rafa Nadal

Mery Perelló y el pequeño Rafael, que tiene un año y medio y soplará las dos velas el próximo 7 de octubre, son la alegría del deportista manacorí y quienes le reportan la paz que necesita en momentos como este. Desde la reaparición de Nadal el pasado enero, su esposa y su bebé lo han acompañado por todo el planeta en las distintas competiciones que este ha disputado. Así fue por ejemplo en su gira por Australia, después en Las Vegas (Estados Unidos) por su partido de exhibición contra Carlos Alcaraz, también en el Conde de Godó de Barcelona o, más recientemente, en la Caja Mágica por el Mutua Madrid Open.

La hoja de ruta de Rafa Nadal antes de su retirada definitiva

Dándole sus ánimos y aliento desde las gradas, junto a Mery y su niño hemos visto igualmente a la madre y la hermana de Rafa, Ana María Parera y Maribel Nadal, así como al padre del tenista, Sebastián, y a su suegra María Pascual. Todos ellos quieren ser testigos lo máximo posible del que se presenta como el último año del mallorquín como profesional del circuito ATP, meses en los que está recibiendo un sinfín de homenajes allá por donde va.

La cena de Nadal con su familia en su restaurante madrileño celebrando su última victoria

Este fin de semana, el ganador de 22 Grand Slams se despedía de la capital italiana tras perder su duelo contra el polaco Hubert Hurkacz, en dos sets por 6-1 y 6-3. No entraba en los planes de Rafa caer en segunda ronda y menos de una manera tan contundente, lo que después se reflejó perfectamente en sus palabras y su rostro algo alicaído en rueda de prensa. "Hay que aceptarlo. Ha sido un día duro para mí en todos los sentidos, porque me sentía más preparado de lo que he demostrado", reconocía.

El rey Felipe vibra con Nadal en una jornada llena de estrellas del deporte y el espectáculo

"Eso me da una mala sensación, porque sintiéndome mejor no puedo demostrarlo en pista", añadía contrariado el tenista de 37 años, que en menos de un mes cumplirá los 38 (el próximo 3 de junio). El que ha sido rey indiscutible de la tierra batida también dejó bastantes dudas sobre si participará o no finalmente en Roland Garros, ya que señalaba que "hay dos caminos: uno sería decir: vale, no me veo preparado porque no estoy jugando lo suficientemente bien. Y otro es trabajar de la forma adecuada para intentar llegar de una manera diferente dentro de dos semanas", explicó.

El cariñoso encuentro de la familia de Rafa Nadal con la infanta Elena en la Caja Mágica

Pese a ello, Rafa indicó que su objetivo es poder alcanzar un buen estado de forma cuando viaje a París. "La decisión, como puedes imaginar, no está clara en mi cabeza hoy. Pero si tengo que decir cuáles son mis sensaciones, diré que estaré en Roland Garros y lo daré todo", afirmó tajante. "Físicamente tengo algunos problemas, pero probablemente no son suficientes para decir que no jugaré uno de los torneos más importantes de mi carrera", agregó.

El inspirador discurso de Mery Perelló en los premios Laureus

Rafa Nadal acude con Mery Perelló a una gala presidida por el Rey

La tristeza de Nadal por su eliminación era un hecho, pero se vio paliada en cierto modo cuando el tenista recibió un impresionante tributo en su despedida por parte de los miles de aficionados que abarrotaban el Foro Itálico. No estaba previsto que así fuera, de ahí que sorprendiera el cariño tan multitudinario con el que todos los asistentes agasajaron al español, esperándolo en la pista cuando este salió a saludar por última vez. "Siempre los llevaré en el corazón por muchas razones", dijo Rafa tras vivir ese momento tan especial y único.

