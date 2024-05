Las tres mujeres más importantes en la vida de Rafa Nadal y que tendrán un papel decisivo tras su retirada

Difíciles de olvidar fueron las lágrimas de Mery Perelló, Ana María Parera y Maribel Nadal, la esposa, madre y hermana del Rafa Nadal, el día de su despedida como tenista del Mutua Madrid Open. La leyenda del deporte decía adiós a este torneo que tanto ha significado para él durante su carrera deportiva tras caer en octavos de final ante el checo Jiří Lehečka. Tras su derrota, el publico del torneo madrileño se puso en pie para brindarle una gran ovación que duró más de cuatro minutos mientras se desplegaban cinco lonas tamaño XL, cada una con una foto de Nadal levantando el trofeo del Mutua Madrid Open, del que es pentacampeón, y en los carteles luminosos se podía leer: "Gracias Rafa".

Un gesto que no solo emocionó al tenista, sino también a su familia, que sabe el esfuerzo que ha tenido que hacer después de tantos meses arrastrando lesiones para jugar por última vez en Madrid, una ciudad que le ha dado tanto. "Aunque no se haya terminado, aquí en Madrid sí es la última vez que voy a estar. Ha sido un regalo el que me habéis hecho durante estos 21 años y es quizá más importante que algún Grand Slam que he ganado.... Creo que la vida y mi cuerpo llevan un tiempo mandándome señales de que este día tenía que llegar. He tenido la suerte de hacerlo en uno de los lugares que más me han emocionado. Os doy las gracias. Muchísimas gracias a todos por ayudarme a vivir este momento", dijo con gran emoción.

Las lágrimas de Mery Perelló y Maribel Nadal en la emocionante despedida de Rafa Nadal en Madrid

Testigos de estas palabras fueron la esposa, la madre y la hermana del jugador que partido tras partido se han convertido en talismanes del tenista y ha sido habitual verlas en las gradas viviendo con emoción cada victoria y animándole en las derrotas. Solo ellas saben la dedicación, la disciplina, el esfuerzo y los obstáculos que ha tenido que vencer para llegar a convertirse en leyenda. Después de mucho pensárselo, Nadal parece haber puesto fecha a su retirada y será en 2024. Su mujer, Mery Perelló, ha sido la persona que más le ha apoyado y animado a seguir luchando. "A mi mujer le gusta que siga jugando al tenis, le gusta que tengamos esa experiencia con mi hijo", confesaba el mejor tenista español de todos los tiempos en una entrevista concedida en febrero. Precisamente su hijo Rafa, de 19 meses, ha sido uno de los protagonistas de las gradas en este Madrid Open y ha podido vivir desde las gradas algunos de los partidos de su padre.

El inspirador discurso de Mery Perelló en los premios Laureus, arropada por Rafa Nadal y su suegra

Otra de las mujeres más importantes de su vida y a la que está muy unida es su hermana Maribel Nadal, que curiosamente era amiga de Mery Perelló antes que cuñada. Sus vidas se cruzaron cuando eran solo unas niñas y compartían aulas en el colegio Pureza de María de Manacor. De ser compañeras de colegio pasaron a ser amigas y fue precisamente este el motivo por el que Nadal y Perelló se conocieron y comenzaron su historia de amor. Maribel es una gran aficionada al deporte, tanto que se trasladó a Barcelona para graduarse en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por INEFC Barcelona, y en la actualidad trabaja en el departamento de marketing del Rafa Nadal Sports Centre.

Miguel Indurain presume de familia, su mujer Marisa y sus hijos Jon y Ana, en los Oscar del deporte

Ana María Parera es madre de una de las grandes leyendas del deporte mundial, pero de lo que más orgullosa está es de los valores que ha inculcado a su hijo. "Lo más importante es ver que tu hijo se ha convertido en una persona que ha luchado, sea cual sea su oficio. Para que triunfe en lo que él quiere y que sea feliz en lo que quiera". Ana María es la presidenta de la Fundación Rafa Nadal desde 2008 y confiesa que la ilusión de su hijo es dar a los niños la oportunidad que él tuvo.

El cariñoso encuentro entre la familia de Rafa Nadal y la infanta Elena en el Madrid Mutua Open

Fue en mayo de 2023 cuando con todo el dolor y la tristeza del mundo, Rafa Nadal anunció su retirada en la rueda de prensa más importante de su carrera celebrada en su Manacor natal. Una comparecencia en la que estuvo arropado en todo momento por su hermana y su esposa, a las que debe junto a sus padres, una buena parte de su éxito ya que le han dado siempre la estabilidad necesaria para poder dar lo mejor de sí mismo y concentrarse plenamente en la competición. Ahora, sabiendo que en 2024 se despedirá de las pistas a nivel profesional, las tres mujeres de su vida le arropan más que nunca.

Rafa Nadal habla de su hijo y todo lo que ha cambiado su vida tras ser padre

Una decisión que hizo pública tras meditarla mucho con el apoyo de su familia. Tras su retirada, necesitará más que nunca el cariño y apoyo de su madre, su hermana y su mujer, quienes estarán en todo momento junto a él. El tenista se podrá dedicar a los negocios que tiene más allá del deporte que ha realizado durante toda su vida y volcarse en su hijo, un un niño llamado como él que cambió totalmente su vida y con quien ha invertido la mayor parte de este tiempo fuera de la competición. "Mi hijo no ha cogido ninguna raqueta. Voy bien de padre, siempre me han gustado mucho los niños... Aún no he llevado a mi hijo al parque, pero sí de estar mucho con él, de dolerme la espalda por tenerlo encima. Algún paseo por alrededor de mi casa, pero como todo el mundo" relataba el tenista.

La cena de Rafa Nadal junto a Mery Perelló y toda su familia celebrando su última victoria en su restaurante madrileño