Mery Perelló y Maribel Nadal arropan a Rafa Nadal en un gran día tras vivir sus meses más duros

Después de unos meses complicados para Rafa Nadal, que en pocas semanas ha afrontado el fallecimiento de su suegro y ha puesto fecha al final de su carrera deportiva para 2024, la familia ha disfrutado de un gran momento en la trayectoria profesional del tenista. La séptima promoción de alumnos de la Rafa Nadal Academy by Movistar ha celebrado este miércoles 14 de junio su solemne ceremonia de graduación. Un emocionante acto para los cincuenta estudiantes protagonistas que ha dado comienzo a las 18:00 horas y en el que no han faltado dos de las mujeres más importantes en la vida del deportista: su esposa, Mery Perelló, y su hermana, Maribel Nadal, que no han dudado en arroparle y en mostrar su orgullo.

Mery y Maribel, ambas de 34 años, han llegado juntas a las instalaciones de la academia de Rafa Nadal, ubicadas en Manacor, dispuestas a vivir con fervor la gran fiesta que ha puesto el broche a la etapa académica de cincuenta jóvenes que han recibido su formación en las aulas de la Rafa Nadal International School. Con imborrables sonrisas dibujadas en sus rostros que evidencian la alegría y satisfacción que sienten por la labor que está desarrollando Rafa y todo el equipo de profesionales, se han sentado en la primera fila. Acomodadas frente al altillo en el que el mago de la raqueta ha presidido el evento acompañado de la tenista profesional polaca Iga Natalia Świątek​, flamante ganadora del último Torneo de Roland Garros, han intercambiado impresiones con otros asistentes.

Además de no haber retirado la mirada del escenario, donde el maestro de ceremonias ha pronunciado unas sentidas palabras de agradecimiento en las que ha puesto en valor el esfuerzo y la confianza de los padres de sus alumnos tanto en lengua inglesa como en castellano, Mery y Maribel han protagonizado otros llamativos instantes. Mientras la esposa de Rafa conversaba amablemente con algunos invitados, su cuñada no ha soltado su teléfono móvil, dispositivo que ha llevado en su mano en todo momento y con el que ha capturado diferentes momentos de la gala. Su presencia en esta cita tiene doble valor y sentido, pues ha ejercido tanto de incondicional apoyo para su hermano, a quien está muy unida, como su rol de ejecutiva de marketing y ventas de la academia. Una labor fundamental en el centro que compagina con la dirección creativa de Crabs Company, la firma de ropa de baño de la que es propietaria.

Este fin de ciclo tan especial para las familias de los alumnos que han confiado en el prestigioso y reputado equipo de Rafa Nadal, de 37 años, para desarrollar sus estudios ha contado con la presencia de la mencionada Iga Świątek. La joven, que el pasado mayo sopló las velas de su 22 cumpleaños, ha viajado hasta Mallorca para ser testigo de esta fantástica tarde, en la que ha tenido un papel muy activo y ha lanzado un inspirador mensaje a los jóvenes, que atraviesan una etapa vital similar a la suya en lo que a sus edades respecta.

Su intervención se ha producido pasadas las 18:45 horas, después de que Alexander Marcos Walker, director de la academia, ofreciera el discurso inaugural, unas palabras que han precedido a las pronunciadas por Rafa. Después de la participación de la vencedora de París otros ponentes se han dirigido a los alumnos, que han recogido sus diplomas entre aplausos a partir de las 19:30 horas, tal y como ha podido verse en el directo retransmitido por el canal oficial de Youtube de la escuela.

El talento, la profesionalidad y la alegría han sido el denominador común de una memorable jornada para los estudiantes que han concluido su etapa formativa en la Rafa Nadal Academy by Movistar, pero también lo ha sido el desfile de exquisitos estilismos. Es el caso de Mery y Maribel que han escogido dos outfits diferentes entre sí, pero muy acertados para la ocasión. La mujer de Rafa ha optado por un vistoso vestido estampado y largo de escote ceñido al cuello y tirante ancho conformado por tonalidades que oscilan entre los amarillos, verdes y azules. Un diseño colorido y atrevido que ha combinado con un bolso de tipo bandolera y asa ancha y cuñas de esparto. Por su parte, Maribel se ha inclinado por una pieza de crochet y aires ibicencos que ha completado con unas sandalias marrones y bolso en el mismo color.