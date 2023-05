De Mery Perelló a Claudia Osborne: las 'celebrities' que festejan por primera vez el Día de la Madre

Loading the player...

Este domingo, 7 de mayo, es el Día de la Madre y muchas de nuestras celebrities vivirán esta fecha tan señalada por primera vez. Es el caso de Mery Perelló cuyo bebé venía al mundo el pasado 8 de octubre. Un hijo muy deseado que ha llenado de felicidad a toda la familia. Tras la reciente muerte de su padre, la mujer de Nadal no está pasando su mejor momento y la sonrisa del pequeño seguro que es la mejor de las medicinas. Claudia Osborne, por su parte, celebrará el Día de la Madre en Australia, donde se encuentra viviendo actualmente con su marido, José Entrecanales, y su hija Micaela. Pero Claudia y Mery no son las únicas. Ana Peleteiro, Rihanna, Marta Pombo o Lucía Vilallón son otras mamás primerizas que están viviendo este día con enorme ilusión. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

