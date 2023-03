El tierno y divertido momento de Claudia Osborne con su hija Micaela, perfectamente adaptadas a su nueva vida en Australia

Loading the player...

Aunque los cambios de residencia siempre conllevan ciertas dificultades, más aún si es en otro país diferente al tuyo, en el caso de Claudia Osborne parece que la cosa va sobre ruedas. La hija pequeña de Bertín hacía las maletas a principios de año rumbo al continente de Oceanía donde se mudaba de forma temporal con su familia. A tenor de las experiencias que desde allí comparte, la mujer del empresario José Entrecanales y los suyos se han integrado a la perfección a su nueva vida en Melbourne.

Así es la impresionante casa de estilo victoriano donde vive Claudia Osborne en Australia

La autora del libro Lo mejor de ti: El arte de conocerse y cuidarse a uno mismo para ser feliz no para de hacer planes y, este fin de semana, disfrutaba del concierto que el artista británico Ed Sheeran ha dado en la ciudad australiana. La 'coach', que hace unas semanas recibía la visita de su hermana Ana Cristina Portillo, sigue también volcada en el cuidado de su pequeña Micaela. Ahora, ha grabado un vídeo con la bebé de ocho meses en brazos que no puede ser más tierno y divertido ¡Dale al play y no te lo pierdas!

