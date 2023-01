Primeras imágenes de Claudia Osborne con su hija en su nueva y sorprendente vida en Australia

Claudia Osborne ha compartido las primeras imágenes de su nueva vida en Australia, continente al que se ha mudado por unos meses desde su céntrico piso en Madrid junto a su marido, José Entrecanales, y la hija de ambos, Micaela. La 'coach' arranca el año de una forma realmente sorprendente que muy pocos conocían, después de anunciar esta misma semana que pondría rumbo a dicho destino para quedarse allí de forma temporal.

El lugar donde la influencer ya se ha instalado con su familia es la ciudad de Melbourne, capital costera del estado de Victoria ubicada al sureste del país. Desde una de sus playas y bajo las cálidas temperaturas en torno a los 30 grados que disfrutan, la autora del libro Lo mejor de ti: El arte de conocerse y cuidarse a uno mismo para ser feliz paseaba primero descalza sobre la arena con su pequeña en el portabebés.

Después, la orgullosa mamá se ha sentado en la terraza de un local de la zona para dar el biberón a su niña de seis meses nacida el pasado 30 de junio. ​​​Tanto la una como la otra llevan ropa ligera, una camiseta gris de manga corta, falda larga blanca y gafas oscuras en el caso de Claudia, mientras que su hija lleva un gorrito rosa en la cabeza para protegerse del sol. "Hola, antípodas", ha escrito la hija pequeña de Bertín Osborne y Sandra Domecq para dar la bienvenida a su nuevo hogar.

La familia comienza por tanto esta aventura en la que es la segunda ciudad con más población de Australia, solo por detrás de Sídney, con aproximadamente 5.1 millones de habitantes en su área metropolitana. Además, cuenta con una oferta cultural y deportiva única en todo el país, algo que habrá atraído mucho a la pareja por sus propios gustos, intereses y aficiones. Hace tan solo unos días que Claudia daba la noticia de su traslado, con una imagen muy simbólica y a la vez entrañable de dos canguros que parecen estar abrazándose.

De momento se desconoce el motivo de su mudanza por un tiempo limitado a más de 17.000 kilómetros de nuestro país, si bien cabe recordar que José Entrecanales trabaja para la multinacional Acciona con un puesto directivo de relevancia. En la empresa que preside su padre, el marido de Claudia ostenta el cargo de Jefe de estrategia y desarrollo corporativo en su filial de Energía.

Además de su faceta profesional, el yerno de Bertín es un auténtico 'ironman' y así lo demostraba a mediados del pasado diciembre, cuando lograba la medalla de plata en el triatlón Florida 70.3 celebrado en Lakeland (EE.UU). Una competición de natación, ciclismo y carrera a pie donde José era animado in situ por su esposa, que después le dedicaba unas bonitas palabras repletas de cariño y admiración.

"Decir que estoy orgullosa de ti es poco. No sólo por haber quedado segundo, que también, si no por cómo te lo has currado. Te lo mereces. Enhorabuena", escribía Claudia en su perfil público. "¡Crack!, ¡Olé mi cuñi! ¡Qué tío!", añadían por su parte Eugenia y Alejandra Osborne, cuñadas del protagonista. Con el inicio del 2023, la 'coach' ha confesado además que su prioridad número uno de este año es su familia, de la que podrá disfrutar al máximo allá donde esté aunque sea en Australia.

