Claudia Osborne se sincera: de los kilos que cogió durante el embarazo a su recuperación postparto

Claudia Osborne se convirtió en madre por primera vez el pasado 30 de junio. Desde entonces su día a día gira entorno a la pequeña Micaela, fruto de su matrimonio con el empresario José Entrecanales. Según confesó después de dar a luz, jamás había sentido un amor tan grande como el que siente por su niña, que es rubia como ella y una auténtica "monada". Sin embargo, no todo ha sido fácil. "Las dos primeras semanas fueron las más difíciles. No dormía, me agobiaba no saber qué le pasaba a la niña. Me sentía muy torpe", ha confesado la 'coach'. Afortunadamente, a su lado tenía al mejor compañero de vida. "Durante todo el proceso mi marido era mi mano derecha e izquierda. No sé qué habría hecho sin él. Creo que nunca le he querido tanto como lo quiero desde que somos padres. Es la persona que más necesito y en la que más confío", ha añadido.

- El legado de Sandra Domecq a sus cuatro hijas cuando se cumplen 18 años de su fallecimiento

VER GALERÍA

La hija de Bertín Osborne y la fallecida Sandra Domecq no ha llegado a tener depresión post parto, pero reconoce que sí ha estado "muy emocional y triste en ocasiones". "Era consciente de que era cuestión de tiempo que la sensibilidad pasase. Cada día estaba un poquito mejor. Si no hubiese sido así, sin duda, habría pedido ayuda profesional", ha explicado con total sinceridad. Claudia, de 33 años, ha reconocido que "la maternidad te pone a prueba continuamente". "Siempre busco la mejor manera de hacer las cosas para Micaela, pero muchas veces dudo, me dejo asesorar y no escucho a mi instinto. Creo que es un papel muy difícil el de ser madre y por ello mando todo mi amor a todas esas mamás que dudan como yo".

- Las hijas de Bertín Osborne recuerdan cómo fue la llegada de Fabiola Martínez a la familia

VER GALERÍA

Sus seguidoras también se han interesado por su experiencia con la lactancia materna, un tema que Claudia ha abordado con gran naturalidad. "Ya no estoy dando el pecho, por desgracia. Al mes de dar a luz ya empecé a quedarme sin leche. Mi niña no es muy comilona y no me estimulaba demasiado. Lo intenté todo. Me la ponía más, me sacaba leche entre medias... nada funcionó, y, aunque conseguí prolongarlo hasta cumplir la cuarentena, cada vez podía darle menos tomas completas. Al final decidí dejarlo. Me costó mucho tomar la decisión, pero me quedo con que lo he disfrutado mucho y espero que con el próximo me dure más", ha contado.

VER GALERÍA

Durante el embarazo, Claudia engordó "17 kilos" y todavía no los ha "perdido todos". Por eso, ha comenzado a cuidarse, combinando el ejercicio físico con tratamientos estéticos. Además de conversar sobre su embarazo y el postparto, se ha sincerado sobre el nacimiento de su pequeña. "Mi parto fue natural con epidural. Fue maravilloso, el mejor momento de mi vida, y ahora ya estoy como nueva", ha asegurado con gran felicidad.