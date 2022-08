El legado de Sandra Domecq a sus cuatro hijas cuando se cumplen 18 años de su fallecimiento

El recuerdo a Sandra Domecq permanece imborrable en todas las personas que la quisieron o tuvieron un vínculo especial con ella, sobre todo para sus cuatro hijas. Este fin de semana se cumple el 18 aniversario de su fallecimiento, una fecha señalada en la que sus descendientes han querido destacar el legado que les dejó su madre. Palabras cargadas no solo de gran emotividad sino de la profunda admiración que sienten por ella, mujer que tuvo que batallar contra una larga enfermedad hasta sus últimos días.

Además, nada mejor que rescatar algunas imágenes de la infancia para expresar el enorme cariño que sienten por su progenitora y rendirle tributo como se merece. "Para ti, mamá, siempre, todo mi amor", ha escrito este fin de semana Alejandra, la mayor de las hermanas que nació fruto de la relación de Sandra con Bertín Osborne.

"La verdad es que sigo un poco enfadada con la vida y te sigo echando muchísimo de menos todos los días", expresaba por su parte Eugenia. "Hoy es 13 de agosto y no puedo evitar recordarla", comienza diciendo Claudia, quien reconocía que "este año es algo diferente" tras haber dado a luz hace un mes y medio a su bebé. De hecho, escribía estas líneas "mientras sostengo a mi primera hija en mis brazos", ha plasmado.

Conexión 'mágica' entre generaciones

"Pensar que, quizá, la pequeña ya conoce a su abuela y que mi madre haya estado acompañándola durante todo su proceso hasta su nacimiento, me hace sentir muy conectada", transmitía la coach. "Algo me dice que parte de su esencia reside ahora en Micaela y no hay nada que me emocione más", ha confesado sobre la "paz" que le invade al "sentirla a través de ella".

Para terminar, manifiesta Claudia lo "mágica" que es la maternidad por "la unión" que viaja a través de las distintas generaciones, concluyendo su mensaje con un "te adoro" a su progenitora. Ana Cristina, la más joven de todas e hija del empresario Fernando Portillo, tampoco ha pasado por alto la efeméride para remarcar que este es "un día en el que celebramos tu vida y todo lo que nos has enseñado", señalaba al lado de un retrato a lienzo de la homenajeada.

"Gracias por seguir reuniéndonos y por tanto amor", añadía en alusión al que era uno de los grandes deseos de Sandra Domecq: que sus hijas permanecieran unidas a lo largo del tiempo. Estas, sin lugar a dudas, han cumplido la voluntad de su madre y siguen demostrando que son una piña. De hecho, comparten planes siempre que pueden y su relación de afecto es más evidente cada vez que las vemos juntas.

