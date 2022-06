¿Será la madrina de su sobrina Micaela? Hablamos con Ana Cristina Portillo de su familia y su pasión por el arte

La vida de Ana Cristina Portillo dio un giro de 180 grados gracias al arte. La hija de la fallecida Sandra Domecq y el fotógrafo Fernando Portillo dejó su puesto de empleada en una empresa de mercancías para dedicarse a la pintura. En aquel momento no pensaba que sus dibujos fueran a ir más allá. Sin embargo, le abrieron otra puerta, la del diseño. Ahora sus creaciones en acuarela adornan vestidos. Sus hermanas Alejandra, Eugenia y Claudia son sus mejores embajadoras. Pero ella también. En la pasada gala de los Premios Goya deslumbró con un precioso traje y hace tan solo unas semanas acudió con uno de sus obras a la boda de Alfonso Osborne y Patricia Abad. A sus 28 años, vive un gran momento que se refleja en su sonrisa. Hablamos con ella sobre esta pasión y la inminente llegada de su sobrina Micaela en la presentación de la colección Three Wishes de la joyería RABAT.

VER GALERÍA

- Tus diseños están teniendo una gran acogida y tus hermanas son tus mejores modelos. ¿Te planteas crear tu propia marca?

Ahora mismo estoy disfrutando del momento en el que estoy. Me gusta ir paso a paso y estoy más centrada en los estampados. Estoy aprendiendo. Paso a paso, centrándome en los estampados y en sus distintos usos.

- Si solo pudieras elegir a una sola mujer a la que vestir, ¿quién sería?

A mi madre, sin duda.

- Después de fusionar tu pasión por la pintura con la moda, ¿te atreverías a diseñar joyas?

Ahora estoy más centrada en la pintura aunque estoy abierta a todo tipo de oportunidades creativas.

VER GALERÍA

- ¿Cuál es tu joya más preciada y por qué?

Tengo tres que significan mucho. Una es la replica de un anillo de mi madre que siempre llevaba; otra es un anillo que mi padre me regaló y unos pendientes de mi abuela que me dejó cuando murió.

- Rabat ha presentado su nueva colección de joyas, Three Wishes. ¿Qué tres deseos pedirías en este momento?

El fin de la guerra de Ucrania. Salud y amor para las personas que me rodean y seguir desarrollando mi propio proyecto.

- Además de pintar, haces cerámica. Hay personas a las que les relaja, les sirve para desconectar. En tu caso, ¿qué te aporta este hobbie?

Precisamente eso. Me encanta crear con mis manos, es algo que me relaja muchísimo y me hace desconectar.

- ¿Tienes algún otro talento oculto?

Si sale a la luz te lo cuento (risas).

VER GALERÍA

- Tras estudiar ADE y trabajar en banca privada y una empresa de transporte marítimo de mercancías, ¿crees que el arte ha llegado a tu vida para quedarse?

Sí, siempre ha sido parte de mi vida y ahora esta más presente que nunca.

- ¿De quién crees que has heredado esta vena artística?

El arte siempre ha estado presente en la familia de mi madre y de mi padre, quien además es un gran fotógrafo.

- Tu hermana Claudia está a punto de ser mamá. ¿Te gustaría ser la madrina de tu sobrina Micaela?

Me hace muchísima ilusión ser su tía, que creo que es un rol muy importante. No me he planteado en ningún momento ser su madrina, ya que en mi familia no hacemos a las hermanas.

- ¿Qué planes tienes para este verano?

Mi prioridad es terminar de preparar mi primera exposición y después me escaparé unos día al sur, como todos los años, a estar con mi padre y con mis hermanas.