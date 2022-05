Ana Cristina Portillo y Santiago Camacho, una pareja feliz en la boda de Alfonso Osborne

Alfonso Osborne y Patricia Abad ya son marido y mujer. La pareja se dio el 'sí, quiero' el pasado sábado, 28 de mayo, en una bonita ceremonia religiosa que tuvo lugar en la iglesia Mayor Prioral de El Puerto de Santa María, en Cádiz. Rodeados de familiares y amigos, el pariente de Bertín Osborne y la empresaria madrileña celebraban su amor, visitiendo de gala el municipio gaditano.

A las puertas del templo se encontraba Ana Cristina Portillo junto a su pareja, Santiago Camacho, con quien sale desde hace cinco años. La hija de la recordada Sandra Domecq y el empresario Fernando Portillo lució una de sus creaciones. Derrochó elegancia con un vestido verde estampado, que combinó con unas sandalias doradas y joyas de Rabat. La diseñadora, de 28 años años, estaba muy feliz. La vimos hablando con otras invitadas al enlace y no dudó en sacar su teléfono móvil para llevarse una foto de recuerdo de los recién casados.

Patricia Abad, la novia y ahora mujer del nieto del desaparecido conde de Osborne, estaba radiante con un espectacular vestido clásico firmado por Navascués. Completó su estilismo nupcial con una delicada tiara y unos pendientes en forma de lágrima de Joyas Antiguas Sardinero. Además, se decantó por unas 'sveties', es decir, unas slippers de la firma que ha fundado con su hermana Marta.

Cómplices y enamorados, los novios salieron de la iglesia con una gran sonrisa, regalando gestos de cariño a los invitados que les esperaban a las puertas con un original pasillo de palos de golf, imitando, con simpatía, a los enlaces más tradicionales de corte militar. Después se subieron a un flamante descapotable clásico y pusieron rumbo a las bodegas de la familia del novio, donde se celebró el banquete y la fiesta posterior.

De una boda, ¿sale otra?

Ana Cristina Portillo, que está muy unida a sus hermanas Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne, está viviendo una etapa muy bonita al lado de Santiago. "Estoy muy feliz. Muy feliz y enamorada", dijo con una enorme sonrisa. Sin embargo, por ahora no tiene intención de pasar por el altar. "Yo soy de años impares, ¡pregúntame en 2023!", respondió entre risas en ¡HOLA!. "Todo tiene su momento y creo que hay que ir cerrando etapas. Sigo en un momento de noviazgo y me apetece seguir disfrutándolo. Estamos a distancia y me apetece el momento de empezar a hacer citas de novios en este tipo de relación", añadió.

