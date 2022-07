Claudia Osborne cuenta cómo están siendo sus primeros días en casa tras ser madre

Claudia Osborne reaparece para contarnos cómo está viviendo sus primeros días como mamá. “¡Estoy encantada. Estamos muy bien!” confirma la coach a través de un vídeo grabado desde su hogar en el que reflexiona ante la cámara sobre su recién estrenada aventura como madre con una gran sonrisa. Cinco días después de haberse convertido en mamá, la hija pequeña de Bertín Osborne y la recordada Sandra Domeq, ya en casa junto a su marido José Entrrecanales, nos mostró la primera foto de Micaela, sujetando su mano con ternura y asegurando que el pasado 30 de junio cuando se convirtió en madre fue “el día que me cambió la vida. El día que sentí el amor más grande que he sentido jamás", a lo que añadía "Gracias vida por concedérmela y gracias Micaela por escogerme". Ahora, despues de diez dias en casa "conociendo" a la pequeña, no puede estar más feliz

VER GALERÍA

Desbordada por todo el cariño que ha recibido de sus seguidores, regresa compartiendo la felicidad de la recién estrenada familia “Estoy de nuevo aquí después de dos semanas desaparecida”, explica la coach en el vídeo que ha compartido. “Ya sabéis que ha nacido mi hija”, les dice a sus seguidores con una gran sonrisa que demuestra la felicidad del especial momento que está viviendo. Y nos cuenta: “He aprovechado estas dos semanas para adaptarme un poco a la nueva vida y para conocerla a ella” comenta refiriéndose a su hija Micaela y asegura “Estoy encantada, no puedo estar más feliz. La niña está estupenda”, ilusionada con la marcha de los acontecimientos.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez ya conocen a Micaela, la hija de Claudia Osborne

VER GALERÍA

La joven coach ha explicado que quiere ir poco a poco retomando su trabajo diario y sus rutinas y ha pedido paciencia a sus seguidores “muchas gracias a todos por los mensajes que habéis estado mandando, poco a poco iré retomando, os pido un poco de paciencia porque tengo que aprender a compaginarlo todo un poco”. Tras conseguir sanar sus heridas a base de un duro trabajo interior y escribir su propio libro compartiendo la experiecia "Lo mejor de ti: El arte de conocerse y cuidarse a uno mismo para ser feliz" , ahora la pequeña de las hermanas Osborne emprende una nueva etapa como madre llena de ilusión junto a su marido José Entrecanales.

VER GALERÍA

“Es increíble el momento en el que descubres que la maternidad es una lección de humildad”, explicaba días antes de dar a luz, reflexionando sobre la importancia de este bonito momento y contándonos cómo lo iba a afrontar: “Aceptar su camino, acompañarla y aprender a disfrutar entre medias, de eso se trata”

-¡Ya es mamá! Claudia Osborne da la bienvenida a la pequeña Micaela