El tributo a su madre de Alejandra Osborne (y sus hermanas) con un emotivo altar de tradición mexicana

Cada 1 de noviembre, las hermanas Osborne no puede evitar tener en su cabeza y su corazón a una de las personas más importantes de sus vidas: su madre Sandra Domecq. Este año no iba a ser diferente y así nos lo ha mostrado Alejandra, la mayor de ellas, con un tributo especialmente conmovedor para la mujer que las trajo al mundo. La directora de arte ha puesto de manifiesto su talento al crear un precioso altar inspirado en la tradición mexicana, que es muy propia de estas fechas y universalmente conocida.

Sobre una mesa o estantería y un mantel blanco bordado, ha colocado un bonito retrato en blanco y negro de su progenitora cuando esta era joven. Lo adorna con bellas flores de diferentes colores (rosa, amarillo y blanco) que están sobre el marco rojo de la fotografía como a su alrededor. A su lado, se sitúa lo que parece una copa de vino tinto, dos velas encendidas y pequeñas calaveras pintadas de distintos tamaños.

Un homenaje que Alejandra ha querido acompañar con unas entrañables palabras, donde dice lo siguiente: "No me llores, porque si lloras yo peno, en cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero", escribe la hija de Bertín Osborne parafraseando la principal estrofa de una canción popular llamada La Martiniana de gran arraigo en el país azteca. "Amor infinito", añade la directora de arte a la hora de definir lo que siente por su añorada madre.

"Oh", ha expresado Claudia Osborne nada más ver el imponente tributo funerario que su hermana había hecho. Expresión de asombro que la 'coach' y escritora acompañaba con los emoticonos que transmiten adoración y sentimiento por algo. Por su parte, Eugenia también se ha unido en este Halloween a los elementos clásicos de la cultura ancestral de México, posando ante la cámara sentada sobre el sofá con su impresionante caracterización clásica del Día de los difuntos.

18 años desde que Sandra Domecq nos dejó

El pasado agosto, se cumplió el 18 aniversario del fallecimiento de Sandra Domecq a causa de un cáncer, momento en el que sus cuatro hijas también le dedicaron mensajes repletos de nostalgia y cariño. "No puedo evitar recordarla", comenzaba diciendo Claudia, quien reconocía que "este año es algo diferente" tras haber dado a luz en julio a su primer bebé. Mientras, Eugenia confesaba que "la verdad es que sigo un poco enfadada con la vida y te sigo echando muchísimo de menos todos los días", dijo.

Ana Cristina, la más joven de todas e hija del empresario Fernando Portillo, tampoco pasó por alto la efeméride para remarcar que esta era una fecha en la que "celebramos tu vida y todo lo que nos has enseñado", manifestó al lado de un retrato a lienzo de la homenajeada. "Gracias por seguir reuniéndonos", añadía en alusión al que era uno de los grandes deseos de Sandra Domecq: que sus niñas permanecieran unidas a lo largo del tiempo.

