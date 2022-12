El gran logro de José Entrecanales que llena de orgullo a su mujer, Claudia Osborne ¡y a sus cuñadas!

Una de las pruebas más duras a nivel deportivo es el Ironman, competición que incluye natación, bicicleta y carrera y que se ha celebrado este fin de semana en Florida con un español en el pódium: José Entrecanales Carrión. El marido de Claudia Osborne ha ganado la medalla de plata y la coach no puede sentirse más emocionada. "Sin palabras, y es que decir que estoy orgullosa de ti es poco. No sólo por haber quedado segundo, que también, si no por cómo te lo has currado. Te lo mereces. Enhorabuena", ha dicho la coach, que viajó a Estados Unidos para apoyarlo.

VER GALERÍA

-La reacción de Fabiola Martínez a la portada de Bertín Osborne en ¡HOLA!: 'Le voy a rebautizar como Bertinaitor'

-Hablamos con Eugenia Osborne del amor, de sus planes para Navidad y de los deseos para 2023

Sin importar los kilómetros, las hermanas de Claudia han estado muy pendientes del triatlón y se han mostrado pletóricas al conocer el resultado. No han tardado en reaccionar al ver un vídeoresumen de las pruebas y el emocionante momento en el que Entrecanales cruza la línea de meta convertido en el segundo clasificado. "¡Qué tío! Olé, mi cuñi", ha dicho Alejandra, la mayor de las Osborne; "Olé, qué crack", ha exclamado Eugenia, la hija mediana de Bertín y la recordada Sandra Domecq. También otras personas de su entorno como la influencer Paula Ordovás y la periodista Marta Barroso también se han sumado a los mensajes de admiración.

VER GALERÍA

Para Claudia, lo mejor del día de la competición ha sido "la compañía". Ha vivido esta experiencia al lado de María Fernández-Rubíes, cuyo marido, Manuel Losada, también ha participado en la carrera. "Nadie se lo merece más que tú. Esfuerzo, disciplina y perseverancia. Enhorabuena, mi amor", ha dicho la influencer. "El 90% del mérito es tuyo", le ha respondido el odontólogo, dejando claro que su apoyo ha sido vital para afrontar este reto. El matrimonio cuenta las semanas para dar la bienvenida a su segundo hijo, quien se llevará dos años con su hermano mayor, Nico. Antes de volver a España, han protagonizado un bonito posado en las playas de Miami en el que la creadora digital presume de silueta premamá.

VER GALERÍA

-Bertín Osborne sobre su hijo Kike: 'Es la mayor preocupación que he tenido y que voy a tener en mi vida'

Una feliz llegada y una pasión compartida

Está siendo una etapa muy dulce para Claudia y José, que en octubre celebraron su primer aniversario como marido y mujer. Sus vidas dieron un giro radical este verano con la llegada al mundo de su primera hija en común, un sueño cumplido. "30/06/22, el día que me cambió la vida. El día que sentí el amor más grande que he sentido jamás. Gracias vida por concedérmela y gracias Micaela por escogerme", decía la coach, que está feliz de haber formado su propia familia. Para la pequeña eligieron Micaela, que está lleno de significado ya que su madre también lo lleva de segundo nombre.

Entrecanales, que es el mayor de los cuatro hijos que tienen el presidente de Acciona y María Carrión, es un apasionado del deporte. Así ha quedado demostrado con su éxito en el citado triatlón de Estados Unidos y lo comprobamos también este verano, cuando disputó algunos partidos de polo en Sotogrande. Esta afición por el ejercicio la comparte con su suegro, Bertín Osborne, cuya transformación física ha mostrado ¡HOLA! El artista, que acaba de cumplir 68 años, entrena diariamente de forma metódica y ordenada, practica boxeo y cuida la alimentación. Estos hábitos le han hecho perder diez kilos y asegura sentir bienestar y satisfacción personal.