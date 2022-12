La reacción de Fabiola Martínez a la portada de Bertín Osborne en ¡HOLA!: 'Le voy a rebautizar como Bertinaitor'

La última portada de ¡HOLA! no ha dejado indiferente a nadie. En ella aparece Bertín Osborne mostrando su nueva imagen cuando está a punto de cumplir 68 años. El cantante ha sorprendido con su transformación física tras haber perdido diez kilos. La reacción de su exmujer, Fabiola Martínez, no se ha hecho esperar. "Él siempre ha sido guapísimo, tengo que decirlo", ha dicho en el programa de Sonsoles Onéga, en el que colabora habitualmente. "Está impresionante y me encanta, que se cuide es una buena señal", ha puntualizado.

- EXCLUSIVA. Bertín Osborne nos recibe en su casa del campo sevillano, nos habla de su nueva vida y nos descubre su lado más desconocido

VER GALERÍA

Sin embargo, tras ojear la revista en profundidad, ha confesado que echa en falta "una foto de las abdominales". Esta declaración ha provocado las risas de sus compañeros. "Es que si tiene tantos músculos en los brazos y en las piernas pues igual también tiene la tabletita de chocolate, ¿no?", ha preguntado con una gran sonrisa.

Sonsoles, en ese momento, ha preguntado directamente a Fabiola si Bertín tenía o no el famoso six pack. "Yo no los vi nunca", ha dicho la colaboradora. "En Sevilla hace mucho calor y lo mismo se derritieron", ha matizado en tono de humor. "Bromas a parte, le voy a rebautizar como Bertinator", ha finalizado. Este simpático comentario ha sido del agrado de la presentadora. "No me puede gustar más", ha confesado. Miguel Lago, otro de los colaboradores, ha añadido que "Bertín es el héroe que necesitamos".

A pesar de llevar dos años separados, Bertín y Fabiola mantienen una cordial relación por el bien de sus dos hijos en común, Kike y Carlos. "Deseo que Fabiola sea la mujer más felilz del mundo porque se lo merece", ha declarado el cantante en ¡HOLA!. La colaboradora, por su parte, hace tiempo que dejó de echar de menos a Bertín. "Nuestra relación es la normal de una pareja separada. Y padres de unos niños. Con los mensajes normales. Las comunicaciones siempre son en referencia a ellos y… Poco más", ha señalado.

Loading the player...

Bertín Osborne cuenta cómo se encuentra tras sufrir las secuelas del Covid