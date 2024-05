La hoja de ruta de Rafa Nadal tras su despedida de Madrid antes de su retirada definitiva y con un objetivo claro, París

Loading the player...

El pasado martes, Rafa Nadal jugó su último partido en Madrid tras caer derrotado en los octavos de final del Mutua Open ante el jugador checo Jiří Lehečka por 7-5 6-4. El ganador de 22 torneos de Grand Slam se despedía muy emocionado de la Caja Mágica mientras que su familia no podía contener las lágrimas. "Era un día que es difícil cuando llega. Creo que la vida y mi cuerpo llevan un tiempo mandándome señales de que este día tenía que llegar. He tenido la suerte de hacerlo en uno de los lugares que más me han emocionado", expresaba Nadal al final del partido ante los micrófonos de TVE.

El cinco veces campeón del Masters de Madrid quiso tener también palabras hacía el público, que le brindó una ovación de casi cinco minutos: "Solo puedo agradecer a todos los que me han ayudado a lo largo de esta carrera. Aunque no se haya terminado, aquí en Madrid, sí es la última vez que vaya a estar. Ha sido un regalo el que me habéis hecho durante estos 21 años y es quizá más importante que algún Grand Slam que he ganado. Las emociones que me llevo de jugar en Madrid, ante el público español, es algo que se quedará conmigo para siempre". Tras la despedida prematura de Madrid, ¿cuál es la hoja de ruta del tenista de Manacor antes de su retirada defintiva? París jugará un papel fundamental en los próximos meses. Te lo contamos, paso a paso, en este vídeo.

