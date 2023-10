La felicidad de Rafa Nadal y Mery Perelló en el primer cumpleaños de su hijo ante un futuro plagado de incógnitas

Loading the player...

El 8 de octubre de 2022 venía al mundo el primer hijo de Rafa Nadal y Mery Perelló, un niño muy esperado que llenaba de felicidad a toda la familia. Este domingo, el pequeño celebra su primer cumpleaños en una etapa difícil para su padre y con un futuro plagado de incógnitas. El tenista se encuentra recuperándose de la operación de psoas y cadera a la que se sometió a primeros de junio. En una reciente entrevista con Juanma Castaño, Nadal admitía su deseo es volver a las pistas en 2024, pero todo depende de su evolución.

Con el periodista asturiano, el ganador de 22 Grand Slams también habló de su faceta de padre: "Voy bien de padre, siempre me han gustado mucho los niños... Aún no he llevado a mi hijo al parque, pero sí soy de estar mucho con él, de dolerme la espalda por tenerlo encima. Algún paseo por alrededor de mi casa, pero como todo el mundo". Rafa también desvelaba que el pequeño ya ha cogido una raqueta pequeñita, y que le pareció divertida "como puede parecerle divertida una cuchara". ¿Cómo celebrarán Nadal y Mery Perelló el primer cumpleaños de su hijo? Dale al play y no te pierdas el vídeo.

