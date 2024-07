Mery Perelló celebra su cumple con una escapada romántica a Grecia y ¡con Rafa Nadal como chef!

Una puesta de sol, un enclave incomparable emplazado en la península de Halkidiki en Grecia y la mejor compañía, la de su marido, Rafa Nadal. Mery Perelló disfruta de unas horas de calma junto a su pareja en Grecia mientras el tenista balear se prepara a conciencia para el torneo sueco ATP 250 Bastad 2024, una competición clave para llegar en la mejor forma posible a los Juegos Olímpicos de París.

© rafaelnadal

El matrimonio Nadal ha viajado al país heleno donde el tenista tiene un centro deportivo, el Rafa Nadal Tennis Centre, situado en Sani, un destino turístico por excelencia y en el que se emplaza este centro cuyas instalaciones cuentan con ocho pistas de tierra batida. Entre entrenamiento y entrenamiento, Rafa Nadal disfruta de su familia frente a las costas del Mar Egeo en el exclusivo Sani Resort.

© rafaelnadal

Mery Perelló cumplió el pasado 7 de julio 36 años y lo han celebrado en Grecia. Rafa se tomó el día de descanso y demostró sus habilidades como chef preparando “un arroz caldoso (a la mallorquina) para equipo y familia”, como él mismo compartía con sus seguidores a través de un divertido vídeo. En la comida estaba su esposa, que acudió a la cita con un vestido azul marino y gorro playero, y también su entrenador Carlos Moyá, que también tiene mucho que celebrar junto a su esposa, Carolina Cerezuela, con quien cumple su 17º aniversario y 13 años de su boda en Mallorca.

© rafaelnadal

El año pasado por estas fechas, Rafa Nadal, Mery Perelló disfrutaron con su hijo de unas vacaciones también en Grecia cuando el bebé apenas contaba con nueve meses, ahora que ya tiene más de año y medio viven su segundo verano siendo padres. Desde que tenía pocos meses, ha viajado con sus padres allí donde el tenista competía y en los últimos meses ha asistido a los torneos, lo que ha provocado que el hijo de Rafa Nadal se haya convertido en el protagonista de algunas citas como Roland Garros, y se haya familiarizado tanto con el mundo del tenis que tiene una raqueta mini entre sus juguetes. El pasado 16 de junio celebraron su bautizo en Manacor (Mallorca) en un acto íntimo y sencillo al que únicamente asistieron sus familiares.

© rafaelnadal

Rafa Nadal anunciaba el año pasado su próxima retirada de las pistas de tenis, lo hacía mediante una rueda de prensa en la que hablaba de su final previsto para 2024. No obstante, el jugador a día de hoy no tiene claro que vaya a ser así. De momento tiene todas las miradas puestas en los Juegos Olímpicos, donde competirá en dobles con Alcaraz. “A nivel deportivo, a día de hoy, lo que hago es intentar jugar las cosas que creo que mi cuerpo me deja y lo segundo lo que realmente me hace ilusión. Ahora mismo quiero intentar llegar lo mejor preparado posible a las Olimpiadas. Carlos [Alcaraz] está en un momento fantástico después de ganar en París y yo intentaré llegar lo suficientemente bien preparado para ser una buena pareja para él".

© rafaelnadal

Rafa, que cumplió 38 años el pasado 3 de junio, renunció a participar en Wimbledon, donde en estos momentos compite Alcaraz, para prepararse de cara a las Olimpiadas. Eso sí, antes de viajar a la capital francesa se espera que reaparezca en el torneo de Bastad (Suecia) entre el 15 y el 21 de julio. Mery Perelló y su hijo son los grandes apoyos de Rafa y esta escapada a Grecia ha sido el mejor destino para recuperar energías antes de su próxima cita en las pistas. ¡Vamos Rafa!