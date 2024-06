Rafa Nadal y Mery Perelló bautizan a su hijo en Manacor en un acto sencillo y diferente

Este mes de junio está siendo inolvidable para Rafa Nadal. Tras cumplir 38 años el día 3 de junio, participar en la graduación de los alumnos de su academia y ampliar sus negocios hosteleros con la inauguración de un exclusivo hotel en la Costa Brava, el tenista ha celebrado junto a Mery Perelló un importante acontecimiento: el bautizo de su único hijo. El pequeño, que llegó al mundo en octubre de 2022 y se llama igual que su padre, recibió las aguas bautismales el 16 de junio en Manacor (Mallorca) en un acto íntimo y sencillo al que únicamente asistieron sus familiares.

© Getty Images

El escenario del evento fue la iglesia de Cristo Rey, situada a unos pasos de la residencia familiar de los Perelló, en el barrio del Barracar, y cerrada ese día para garantizar la intimidad de la celebración. Se trata de un histórico templo cuya historia es 'reciente' ya que empezó a construirse el 21 octubre de 1945 por el arquitecto José de Oleza Frater y fue un lustro más tarde cuando empezó a funcionar. Según El diario de Mallorca, el párroco Antoni Amorós, encargado de las iglesias de Manacor, no fue en esta ocasión el encargado de oficiar la ceremonia. Rafa y Mery pidieron al diácono Lluís Florit que estuviera al frente del acto, que no se desarrolló como un bautizo habitual sino que optaron por un formato diferente. Contaron para este momento con sus allegados y contrataron a una fotógrafa privada para que inmortalizara los mejores momentos de este día para el recuerdo.

El deseo de Rafa y Mery siempre ha sido mantener a su hijo lejos del foco mediático para que tenga una infancia anónima, tranquila y feliz como la que ellos tuvieron. Pero también apuestan por la naturalidad y han llevado al niño a las últimas competiciones deportivas en las que ha participado Nadal, donde el pequeño ha acaparado todas las miradas. Con solo 18 meses se ha convertido en el mayor admirador del tenista, al que ha animado desde las gradas, muy divertido y espontáneo. Además, ya ha dejado claro lo mucho que le gusta esta disciplina y se le ha visto jugar con una miniraqueta. "Preferiría que mi hijo practicara otro deporte. Me duele decir eso, por todo lo que me ha dado este deporte... Si quiere jugar al tenis, le apoyaría al cien por cien, para nada le vetaría, pero si juega a otro deporte, mejor", decía el ganador de 22 Grand Slam.

© Getty Images

Sea cual sea su decisión, lo que parece claro es que Nadal y su mujer le inculcarán la importancia y los valore que transmite el deporte, ya que es uno de los principales ejes de la vida del tenista, uno de los mejores de todos los tiempos. El propio Rafa ha contado que, una vez que se retire y deje de competir al más alto nivel, seguirá teniendo actividad deportiva. Una de sus grandes aficiones es jugar al golf, donde también ha demostrado tener un enorme talento. Pero cuando cuelgue la raqueta, sobre todo se dedicará a su familia y disfrutará con Mery y el niño de planes cotidianos que hasta ahora no ha podido hacer por su exigente calendario y su disciplina. "Me he esforzado mucho, las cosas me han ido bien. Estoy muy agradecido a la vida de todo el éxito, todo el reconocimiento, pero me preocupa poder ir a jugar un partido de fútbol con mis amigos o mi hijo", contaba.

© Getty Images

A por la medalla olímpica con Alcaraz

Sin fecha concretada para su retirada, aunque ya adelantó que sería a lo largo de 2024, Nadal se centra en su próximo objetivo: participar en los Juegos Olímpicos de París, donde formará pareja profesional para dobles con Carlos Alcaraz. Se trata de un tándem que hace soñar a los españoles, ya que son dos de las figuras más queridas del deporte nacional. Las pistas en las que se disputarán los partidos serán las mismas que acogen Roland Garros, torneo en el que ambos han hecho historia y donde conservan inmejorables recuerdos a los que ahora se puede sumar una medalla olímpica. Esta cita supone la cuarta participación de Rafa en las Olimpiadas, que se ausentó en las de Tokio 2020. Para Carlitos, como le gusta que le llamen, supone su debut en un acto de esta envergadura.