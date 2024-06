Así hemos vivido junto a Paz Vega y sus hijos la gran fiesta de inauguración del nuevo hotel de Rafa Nadal

Paz Vega y su marido, Orson Salazar, han formado una familia muy unida junto a sus tres hijos y disfrutan de muchos de sus planes juntos. Días después de asistir a Roland Garros, la actriz sevillana ha posado en una preciosa estampa muy familiar en unos de los rincones más idílicos de la Costa Brava. La protagonista de Lucía y el sexo, Carmen o Dame 10 razones ha querido apoyar a su buen amigo Rafa Nadal en la inauguración de su nuevo hotel, Zel Costa Brava, situado en la Cala Giverola junto a Tossa de Mar (Girona).

Nadal saluda a Paz Vega en la inauguración de su hotel, Zel Costa Brava

Paz Vega acudió a esta velada acompañada de sus tres hijos adolescentes, Orson Jr, Ava y Lenon, de los que presumió con orgullo y son grandes aficionados al deporte. De todos ellos Ava Salazar, que acudió a la fiesta con un vestido ibicenco y sandalias de cuña y acaparó todas las miradas, es la que de momento quiere seguir los pasos de su madre en el cine y ya ha hecho algunos trabajos como actriz, uno de ellos a su lado, en la película La casa del caracol, la serie Disney Campamento Newton o el cameo en la serie Paquita Salas. La protagonista de Carmen, Todos los caminos llevan a Roma o Dame 10 razones tiene claro que quiere que sus hijos elijan ellos lo que quieren ser. "No les facilitaré el camino, porque uno tiene que llegar por sus propios medios". En el caso de Ava, "hace sus castings y yo no tengo nada que ver, no me quiero meter, la ayudo cuando ella me dice 'vamos a preparar esta escena' y me encanta. Una cosa es ayudar y otra allanar el camino, que no hay que hacerlo".



Paz Vega y Orson Salazar asistieron con sus tres hijos adolescentes, Orson, Ava y Lenon

La amistad de Paz Vega y Rafa Nadal se remonta a hace más de una década cuando colaboraron juntos en una iniciativa solidaria de Aldeas Infantiles. Desde entonces la bella andaluza, que estuvo durante años afincada en Hollywood y trabajó con Morgan Freeman, Nicole Kidman o Sarah Jessica Parker, ha apoyado muchos de los eventos de la Fundación Rafa Nadal y esta vez lo quiso hacer con toda su familia. Orson Jr, Ava y Lenon, los atractivos adolescentes de 17, 14, y 13 años, compartieron con sus padres una velada en un día clave para Nadal.



Rafa Nadal, Gabriel Escarrer y Javier Arus inauguran Zel Costa Brava

Rafa Nadal tiene grandes ideas y muchos planes antes de decir adiós a las pistas. El mejor tenista español de todos los tiempos además de deleitarnos con su dominio de la raqueta, cuenta también con una habilidad única para los negocios que refleja claramente su espíritu de triunfador. Tras firmar su alianza con Meliá Internacional para crear la cadena de hoteles Zel, y un año del éxito de su primer hotel situado en su tierra natal, Zel Mallorca, el deportista balear inaugura este segundo resort, Zel Costa Brava, en un enclave idílico muy cerca de Tossa de Mar (Girona), junto al presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, y Javier Arus, Senior Partner y representante de la propiedad, Azora. El tenista, como buen mallorquín, se confiesa "un enamorado del Mediterráneo" y quiso trasladar su ilusión de poder abrir al mundo esta "casa mediterránea" en un entorno increíble situado entre el mar y la montaña en la Costa Brava.



Zel Costa Brava con incomparables vistas a la Cala Giverola, junto a Tossa de Mar

Acompañado de sus padres, Ana María Parera y Sebastián Nadal, y su hermana Maribel, se volvió a convertir en el perfecto anfitrión de amigos y personalidades, a los que considera familia, que quisieron celebrar un éxito más del tenista. Al tratarse de un viaje express no contó con la presencia de su esposa, Mery Perelló, ni de su hijo Rafa, de 20 meses, ya que menos de 24 horas después de su llegada, tomó un vuelo para regresar a Mallorca y seguir sus entrenamientos a pleno rendimiento.



Rafa Nadal y Marc Márquez

Bajo el dress code 'mediterranean chic' se dieron cita rostros conocidos, cuyo espíritu es fiel a la marca de Rafa, Zel, pura esencia mediterránea ligada al placer, al deporte, a la salud y el bienestar y responsable con el entorno. A muchos de sus invitados les hemos visto animarle en las pistas y en una ocasión así no iba a ser menos. Judit Mascó, Marc Gasol, Marc Márquez estuvieron entre los asistentes.



Piscina al aire libre con vistas al mar

Tras dar por inaugurado el complejo, hubo una cena tipo cóctel en L’Ona Beach Club, uno de los espacios gastronómicos con vistas al mar, en el que ofrecieron todo tipo de productos de la exquisita gastronomía mediterránea. Este oasis de placer cuenta con suites independientes, casas con varias habitaciones y duplex con vistas al mar y a la montaña con exuberante vegetación autóctona, además de gimnasio, spa, piscinas e instalaciones deportivas, en las que no podían faltar las pistas de tenis, cancha de volley playa y un minigolf y en la que los clientes pueden practicar hasta 46 actividades deportivas diferentes. Aparte dispone de un funicular propio para bajar a la playa de la cala Giverola, de arena dorada con aguas cristalinas.



Marc Márquez y su novia, Gemma Pinto

La fiesta estuvo amenizada por un grupo de música, un DJ e incluso una batukada que puso a bailar a todos los asistentes entre ellos Marc Gasol, otra leyenda del deporte español, el piloto Marc Márquez, de cuyos triunfos se alegran mutuamente, como el último del catalán que ha fichado por Ducati, la escudería más potente del campeonato y el corredor catalán pasará a ser el mejor pagado de toda la parrilla de salida. El astro de Moto GP acudió a la celebración junto a su novia la influencer Gemma Pinto, con quien ha celebrado un año de noviazgo y se mostró muy enamorado.



Ona Beach Club, uno de los espacios gastronómicos con exquisita cocina mediterránea

Otra de las parejas de la velada fue la formada por la actriz Ana Fernandez y su novio, el músico Adrián Roma, de Marlón, que llevan más de siete años de feliz noviazgo, y los actores Marc Clotet y Natalia Sánchez, que vivieron su escapada romántica como pareja y dejaron en casa a sus dos hijos, con los que suelen viajar a uno y otro lado del mundo, como lo hicieron en su aventura africana en Marrakech.



Marc Clotet y Natalia Sánchez

Judit Mascó, la modelo que conquistó el olimpo de la moda desfilando en las pasarelas más importantes del mundo y ha sido imagen de prestigiosas firmas durante décadas, se unió a la celebración y eligió una apuesta segura como combinar un traje de chaqueta en color blanco con zapatillas deportivas blancas. También estuvieron entre los asistentes la influencer Candela Pérez, runner y creadora de The Ginger Club, y el entrenador de fitness Cesc Escolá, popular tras su paso por OT y ahora pareja de la nutricionista Marta Verona, ganadora de Masterchef.



Judit Mascó

Rafa Nadal sonrió rodeado de sus amigos y es que el tenista balear tiene mucho que celebrar. Además de haber inaugurado este hotel en el corazón de la Costa Brava, tiene la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de París, donde ha confirmado que competirá en dobles con Carlos Alcaraz. "Hoy tengo la mente puesta aquí, la verdad, yo intento vivir el día a día y ya mañana volveré a entrenar, pero hoy disfrutando de la apertura de Zel en la Costa Brava, es un proyecto que nos hace mucha ilusión y a nivel deportivo creo que a día de hoy lo que hago es intentar jugar las cosas que creo que mi cuerpo me deja y lo segundo lo que realmente me hace ilusión. Ahora mismo quiero intentar llegar lo mejor preparado posible a las Oimpiadas. Si todo va bien, jugaré el torneo anterior en Suecia", comentó en unas breves declaraciones a la prensa. Y añadió: "Carlos [Alcaraz] está en un momento fantástico después de ganar en París y yo intentaré llegar lo suficientemente bien preparado para ser una buena pareja para él".

Rafa Nadal y Gabriel Escarrer, consejero y presidente de Meliá Hotels International

A partir de entonces decidirá su futuro, si jugará en 2025 o se planteará definitivamente la retirada. Lo único importante para Nadal es "ser recordado como una buena persona" y no por sus "éxitos, títulos y récords", tal y como pronunció hace unos días en un inspirador discurso en la ceremonia de graduación de la 8ª promoción de los alumnos de la Fundación Rafa Nadal.