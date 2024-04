Natalia Sánchez y Marc Clotet comparten los detalles de su increíble aventura africana con sus dos hijos

Loading the player...

Natalia Sánchez y Marc Clotet han viajado con sus dos hijos, Lía, de 4 años, y Neo, de 3, hasta Marrakech. Un destino que es uno de los favoritos del actor y del que ha disfrutado aún más si cabe en esta nueva visita que ha vivido a través de los ojos de sus pequeños. Por su parte, la actriz no solo ha compartido las imágenes de su maravillosa aventura africana, además ha explicado con estas palabras lo que ha supuesto desconectar y pasar tiempo en familia: "Hacía tanto que no pasábamos tiempo juntos… Vuelvo de este viaje con el corazón lleno, y no solo de experiencias. Dormir a los peques y verles amanecer es de las cosas que más me gustan en el mundo… Que se me duerman en brazos, que descubran la el mundo de nuestra mano, que te digan “te echaba de menos, mami…”, que nos duela la tripa a los cuatro de los ataques de risa, que te acribillen a preguntas, enamorarme más (si cabe) del mejor compañero de vida… que los días no tengan horas, ni límite…Estos 9 días juntos han sido un regalo…", ha dicho la intérprete de Los Serrano. ¿Quieres ver en qué ha consistido su espectacular viaje? ¡No te pierdas el vídeo!

