La emotiva reflexión de Natalia Sánchez en su 34 cumpleaños soplando las velas en Marrakech junto a Marc Clotet

¡Natalia Sánchez está de celebración!. La actriz acaba de cumplir 34 años y lo ha celebrado soplando las velas desde Marrakech junto a su familia, y con una importante reflexión, ya que tal y como ella misma ha desvelado, el día de su cumpleaños suele estar muy sensible: "34 AÑOS… Madre mía…y es que, de forma casi inconsciente, hago un balance del año, de la vida y de los momentos más importantes que la han marcado, los buenos y los malos, y ¿sabéis que…? que, pese a las adversidades, el balance siempre es positivo… Tanto que, a veces, abruma...".

Natalia Sánchez explica cómo fue el reencuentro de Los Serrano por el 20º aniversario de la serie

La que fuera una de las protagonistas de Los Serrano, interpretando a Teté, ha continuado agradeciendo a la vida por hacerle tan feliz: "Solo puedo dar gracias por darme tanto, tanto cada día y por dejarme que siga aprendiendo de cada aventura". Ha aprovechado para confesar que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, pero que aun así, tiene claro que lo mejor siempre está por llegar. "Gracias a todas y cada una de las personas que me acompañáis en el viaje más apasionante del mundo, que es la vida. ¡A por otra increíble vuelta al sol! GRACIAS", ha finalizado la intérprete.

Natalia Sánchez explica por qué no planea casarse (todavía) con Marc Clotet

Junto a estas emotivas palabras, Natalia ha colgado una instantánea de ella misma con la localización de Marrakech. Como podemos apreciar en la fotografía, está feliz y muy sonriente mientras sostiene dos velas grandes con el número 34. Por supuesto, en esta fecha tan señalada no ha podido faltar la romántica felicitación de Marc Clotet, quien ha compartido una fotografía de ambos juntos en la que él aparece dándole un beso en la mejilla. "Feliz cumple. T'estimo", ha escrito el productor de Esto no es Suecia, también poniendo la ubicación de Marruecos. Quien también ha felicitado a la intérprete es Víctor Elías, quien ha abierto el álbum de los recuerdos con una fotografía de pequeños durante las grabaciones de Los Serrano: "21 años felictándote. Sí, 21 años aguantándome".

'Amar es para siempre' se despide con un último episodio que recuerda al final de otra mítica serie

La emoción de Natalia Sánchez al anunciar un gran cambio para la familia: 'Es el principio de algo muy especial'

En el terreno sentimental, Natalia encontró la felicidad con Marc Cloté, con la que ha formado la familia que siempre soñó. Los actores se conocieron en la obra de teatro Amantes en 2013 y ya nunca más volvieron a separarse. "Marc me conquistó así hace unos cuantos años... Moraleja: nunca subestimes el poder de unos crepes", contó la actriz en una ocasión. A lo largo de esta década que llevan juntos, la protagonista de Los Serrano y el concursante de Bake Off han demostrado no solo que son una de las parejas más consolidadas de nuestro país, sino que, además, forman un gran equipo.

El 8 de enero de 2019 nació su primera hija, Lia, y el 19 de mayo de 2020 vino al mundo el pequeño Neo. La familia ha estado varios años viviendo en Cataluña, sin embargo, hace unos meses que anunciaron que han decidido mudarse. "Trasladamos el campamento base a Madrid (aunque el AVE seguirá siendo nuestra segunda casa). ¡Qué ganas de esta nueva etapa llena de proyectos y de poder volver a disfrutar de una ciudad donde pasé una década maravillosa y en la que tengo a tanta gente a la que quiero! Querida Madrid, ¡allá vamos!", fue el mensaje que compartió la actriz.