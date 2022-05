Natalia Sánchez explica por qué no planea casarse (todavía) con Marc Clotet

Loading the player...

Natalia Sánchez no podría estar más contenta con su decisión de haber elegido a Marc Clotet como compañero de vida. "Cada día me demuestra que hicimos muy bien en juntarnos, que el destino nos juntó", ha asegurado durante un evento de Philips presentando la casa HUE. Los actores han formado una preciosa familia como padres de dos niños, Lia y Neo -sobre cuyas personalidades y parecidos físicos Natalia ha hablado- pero, por el momento, no se plantean ir a por el tercero. Tampoco casarse, pero ¿cuál es el motivo de que no piensen en boda, al menos por el momento? La intérprete ha explicado todo esto y, además, ha hablado sobre su fantástica relación con Víctor Elías y Ana Guerra, a quien conoció recientemente. Dale al play y no te lo pierdas.

