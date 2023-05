Natalia Sánchez explica cómo fue el reencuentro de Los Serrano por el veinte aniversario de la serie La actriz, que acaba de regresar de rodar una película en Nueva York, acudió junto a Marc Clotet a la gala People in Red

Veinte años después los actores de la serie Los Serrano se volvieron a sentar en el mítico sofá que fue un protagonista más de la ficción. La celebración de esta fecha tan significativa supuso el reencuentro del grupo de actores en una imagen que refleja el gran cambio de aquellos niños que tanto hicieron reir a la audiencia. Natalia Sánchez, Teté en la ficción, ha asistido junto a su pareja el también actor Marc Clotet a la gala People in Red, organizada por la Fundación Lucha contra el Sida capitaneada por el suegro de la actriz Bonaventura Clotet, donde ha contado cómo vivió ella este inolvidable reencuentro.

Espectacular con un vestido en tono rojo intenso, Natalia calificó el encuentro con sus compañeros como una ocasión inolvidable. “Todavía cuando lo pienso me emociono” reconoció a Europa Press. “Fue un momento muy emotivo encontrarme con todos mis compañeros después de tanto tiempo” aseguró. Aunque mantiene una estrecha relación con Víctor Elías, a quien considera como un hermano y con quien apunta que “habla todos los días”, explica que ver al resto de compañeros fue algo que le encantó. “Me conectó con una época de mi vida a la que estoy muy agradecida y a la que le debo muchísimo. La tengo muy presente en mi día a día, me removió mucho”. Una sensación que asegura que también tuvieron sus compañeros, que no han dejado de hablar en el grupo de whatsapp que comparten. “No paramos de poner cosa de cómo nos había tocado el corazón vernos” cuenta.

Los compromisos profesionales de Natalia la tienen muy ocupada pues está inmersa en la grabación de una serie y acaba de regresar de rodar una película en inglés en Nueva York. Además tiene que compaginar este apretado ritmo de trabajo con el cuidado de sus dos hijos, Lía y Neo, de 3 y 2 años respectivamente. “Conciliar es muy complicado, hacemos lo que podemos por estar, porque el tiempo que estemos sea de calidad” reconoció, añadiendo que ahora es Marc quien se marcha un mes y medio para rodar una película en Uruguay. En la fiesta a la que asistió la pareja estuvieron rostros conocidos como la nadadora Gemma Mengual, Miguel Ángel Muñoz, que acaba de estrenar el regreso de UPA Dance, la cantante Vicco, Dulceida y Anna Ferrer, entre muchos otros.

Belén Rueda (Lucía), Antonio Resines (Diego), Jorge Jurado (Curro), Natalia Sánchez (Teté), Víctor Elías (Guille), Fran Perea (Marcos) y Verónica Sánchez (Eva), protagonistas de la mítica serie Los Serrano, se encontraron dos décadas después del estreno en Telecinco para la reedición del videoclip de Uno más uno son 7. “Estaba claro que este cuadro de familia se merecía una canción 20 años después... Sé que estábais deseando este reencuentro (nosotros también, os lo aseguro) y esta foto retrata solo una pequeña parte de la historia de la tele. La música siempre ha estado muy unida a Los Serrano, así que no podía faltar Uno más uno son 7 para poner banda sonora a este reencuentro", escribió Perea, que ha versionado de nuevo el tema junto a Despistaos.