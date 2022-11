La emotiva despedida de Natalia Sánchez con sus hijos por su viaje de trabajo a Albania

"Toca decir adiós", así comenzaba la carta con la que Natalia Sánchez decía 'hasta pronto' a sus hijos y a España. Y es que, la actriz se ha visto obligada a marcharse del país por trabajo. La intérprete de Los Serrano pasará los próximos 21 días en Albania, y así lo ha comunicado a través de su perfil público: "¡Me marcho a Albania 3 semanas sola! No me puedo creer que este momento haya llegado", decía con pena, añadiendo que escribía estas líneas "llorando como una magdalena". Al parecer, tal y como ha desvelado la propia actriz, estos últimos días no han sido nada fáciles para su familia por "el panorama que dejo en casa". "La gripe A, algún que otro virus y alguna bacteria se han colado en casa y han dejado a Marc con neumonía (ya controlada) y a los peques k.o. y con más mamitis que nunca (es Ley de Murphy, siempre que dejo a Marc solo con los peques, se ponen malitos...)", continuaba explicando la actriz.

VER GALERÍA

La tiernas imágenes de Marc Clotet con sus hijos con las que Natalia Sánchez se derrite

Con todo y con eso, y aunque es consciente de que deja a sus hijos "en las mejores manos", Natalia Sánchez se marcha de España "con una buena dosis de culpa en la maleta". Para inmortalizar el triste momento, a su carta le ha acompañado una imagen en la que aparecía la protagonista del viaje abrazada a sus dos pequeños, Lia y Neo, de 3 y 2 años, respectivamente. Aunque no es ni un mes el que permanecerá fuera rodando una serie de televisión americana -titulada My Mother is a Cosmonaut-, la actriz ha señalado que no se siente bien por dejarlos tanto tiempo y en estas líneas ha mostrado lo mucho que va a echar de menos a su familia. Sin embargo, este proyecto lo afronta con muchas ganas y una "buena dosis de ilusión".

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La historia de amor de Marc Clotet y Natalia Sánchez, una discreta pareja que ha recorrido el mundo

La nueva serie la rodará "en inglés" y compartirá set con "Billy Baldwin y un elenco de infarto del que pienso aprender mucho", compartía con sus seguidores. "Pese a la belleza del proyecto, decidirme a dar el 'sí' no fue fácil porque dejar a los peques tanto tiempo me pesaba bastante. Pero si algo me ha enseñado la maternidad, es la importancia de no olvidarte de ti, de tus necesidades, de tus sueños, de cuidarte y de no dejar de hacer (si se puede, claro) cosas que te hagan feliz porque, así, ellos también lo son", explicaba la actriz. Antes de finalizar la carta, Natalia Sánchez ha querido mandar una posdata muy cariñosa a su pareja y su familia: "No puedo despedirme sin darle las gracias a mi compañero de vida Marc Clotet, que nunca deja de sorprenderme y superar con creces mis expectativas (que no son pocas…), a mi familia política (en especial a mi suegra Anna, que nos ha salvado la vida en varias ocasiones estas semanas, y siempre), a mis padres, quienes, si no fuera por todos los virus que hay en casa, ya habrían cogido el tren para ayudarnos", agradecía la actriz, "afortunada" de la cantidad de personas tan importantes que tenía a su alrededor.

VER GALERÍA

La dulce táctica con la que Marc Clotet conquistó a Natalia Sánchez

La familia feliz de Natalia y Marc

Natalia Sánchez, de 32 años, y Marc Clotet, de 42 años, se conocieron en 2014 y, desde entonces, solo en contadas ocasiones les hemos podido ver juntos en público, ya que intentan mantenerse al margen de los focos y llevar con total privacidad su historia de amor. Durante todo este tiempo, los dos han podido formar una preciosa familia con dos hijos, Lia y Neo, de 3 y 2 años, respectivamente. La propia Natalia desvelaba hace dos años cómo el intérprete de series como Física o química o Amar en tiempos revueltos le conquistó. Fue con una invitación a unos crepes como el actor le robó el corazón de su actual pareja, algo que la actriz se encargó de aceptar en ese mismo instante.