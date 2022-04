La tiernas imágenes de Marc Clotet con sus hijos con las que Natalia Sánchez se derrite

Mar Clotet es un enamorado de la familia que ha formado junto a su pareja, la actriz Natalia Sánchez, y una vez más ha querido dejar constancia de ello. El actor, de 41 años, ha compartido unas preciosas instantáneas con sus seguidores en las que se le puede ver presumiendo de sus dos hijos, Lia y Neo, de tres y un año respectivamente. En las imágenes aparece disfrutando del buen tiempo sobre un verde cesped jugando con los pequeños, levantándolos por los aires, sentado junto a ellos sobre una manta, rodeados de juguetes y globos de colores. Unas fotografías en las que el protagonista de El jugador de ajedrez es la viva imagen de la felicidad. Una estampa en la que además ha reflexionado sobre la importancia que tiene para él poder disfrutar del tiempo junto a sus hijos.

"Pasar tiempo con mis hijos es un regalo… Hacía tiempo que no tenía vacaciones ni tiempo para estar con ellos, estar de verdad", ha escrito el actor que, debido a sus compromisos profesionales, ha estado a tope y las largas jornadas de rodajes y los viajes no le han permitido estar junto a sus hijos todo lo que le gustaría. Por suerte, Marc ha podido resarcirse estos días y "esta Semana Santa, sin salir si quiera de viaje, he podido disfrutar de ellos, jugar, reír, llorar y volver a conectar…". Eso sí, el interprete de Física o Química se ha divertido junto a su familia pero no ha podido relajarse con dos niños tan pequeños cerca que lo revolucionan todo, algo que no le ha importando demasiado. "Descansar, he descansado poco, pero soy un afortunado… ¡Espero que hayáis disfrutado de la Semana Santa tanto como nosotros!", ha afirmado.

Ante estas preciosas imágenes y el bonito texto que las acompaña, su pareja, Natalia Sánchez, de 32 años, se ha derretido al verlas y ha respondido a la publicación de su chico con un cariñoso mensaje. "El regalo es tenerte de compañero de viaje y verte disfrutar con los trogloditas…", ha escrito la protagonista de Los Serrano junto a un corazón, dejando constancia del buen momento que atraviesa la pareja y del infinito amor que se profesan desde hace 8 años. Natalia y Marc, que forman una de las parejas más estables del panorama cinematográfico, se tuvieron que trasladar a Argentina el pasado mes de octubre para rodar una nueva serie, viaje al que por supuesto se llevaron a sus dos pequeños. Una experiencia maravillosa como explicó Natalia, que también detalló lo difícil que es a veces compaginar el cuidado de sus peques con los compromisos laborales.

La pareja se mudó a Buenos Aires para un bonito proyecto en el que volvían a compartir set de rodaje por segunda vez. La primera fue en 2018 cuando Natalia se incorporó al elenco de Por amar sin ley, telenovela mexicana de Univisión y Televisa, en la que ya estaba trabajando Marc. El actor encarnaba la ficción a Adrián Carvallo, un abogado español especializado en derecho internacional. Marc y Natalia se conocideron también en el trabajo, aunque fue en un montaje de teatro en 2014 en la obra Amantes y surgió el amor entre ellos. Desde entonces no se han separado, formando una familia con sus dos bebés, Lia, que nació en enero de 2019, y Neo, que nació en mayo del pasado 2020.

