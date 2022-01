Los 'días de locura' de Natalia Sánchez

Con naturalidad y recordando cada detalle de lo que para ella han sido unos días de locura, Natalia Sánchez ha contado el complicado momento al que ha tenido que enfrentarse estos días. Su hijo pequeño Neo, de dos años, se puso enfermo, una situación que la tuvo pendiente de él casi veinticuatro horas, mientras su hija Lia también requería su atención. “Neo se puso malito el jueves con una otitis de campeonato, fiebre altísima y un virus estomacal” explica la artista que detalla que no quería comer nada. Cuenta que su hija Lia, que acaba de cumplir tres años, estaba muy sensible y que apenas ha logrado dormir porque los niños se despertaban continuamente. “Las noches han sido de película de miedo” asegura añadiendo que tenía ganas de llorar y que durante el día estaba muy cansada.

Además para añadir más dificultad, Marc Clotet se había tenido que ir a trabajar a otra ciudad por lo que la artista no contaba con ayuda de su parte. Afortunadamente la madre del actor sí que pudo echarle una mano con Lia. “Siempre me preguntáis si tenemos ayuda y ¡la verdad es que ‘justita’! Mis padres viven en otra ciudad, así que poco me pueden ayudar más que con alguna videollamada de emergencia, y la canguro que a veces nos echa una mano no podía venir, así que ¡ha sido mi suegra la que me ha salvado el fin de semana llevándose a Lia un buen rato a su casa cada día!”. Termina con un punto optimista asegurando que las cosas siempre se solucionan y que su vida ha vuelto ya a la normalidad.

La actriz de Los Serrano comparte en sus perfiles sus anécdotas del día a día como mamá de dos niños, explicando los juegos que se inventa para entretenerles y cómo van cambiando a medida que crecen. Después de comenzar el año separada de Marc y los niños debido a un problema de salud de uno de sus familiares, la intérprete ha retomado la rutina con unos propósitos muy claros para el año que comienza: cuidarse por dentro y por fuera y practicar más la gratitud y solidaridad, objetivos que han sido muy aplaudidos por sus seguidores.

Natalia y Marc, que forman una de las parejas más estables del panorama cinematográfico, se tuvieron que trasladar a Argentina el pasado mes de octubre para rodar una nueva serie, viaje al que por supuesto se llevaron a sus dos pequeños. Una experiencia maravillosa como explicó Natalia, que también detalló lo difícil que es a veces compaginar el cuidado de sus peques con los compromisos laborales.

