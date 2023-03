Fran Perea y Verónica Sánchez repiten esta imagen de 'Los Serrano' veinte años después: '¡Estamos mejor!' Los actores, los inolvidables Marcos y Eva en la ficción, se reencuentran en el vídeoclip del artista 'Me sale a cuenta'

Su pasado no sería el mismo sin Los Serrano, una serie que marcó una etapa de su vida y le consolidó como artista. Fran Perea ha echado la vista atrás para mirar precisamente esta etapa en sus nuevas canciones, temas que versionan los que se publicaron en 2005 en el contexto de la ficción y que se incluyen en el trabajo Uno más uno son 20 (el guiño al mítico Uno más uno son 7, sintonía de la serie, está claro). Una de esas canciones, Me sale a cuenta, es con el rapero Rayden en un dúo que está ilustrado con un vídeo en el que participa también una voz del pasado: la actriz Verónica Sánchez, Eva en la serie. Es con ella con quien Fran protagoniza una imagen que ha causado la locura entre sus seguidores.

El reencuentro de Fran Perea y Verónica Sánchez en el 20 aniversario de 'Los Serrano', ¿qué están tramando?

La propuesta de Fran Perea a sus excompañeros de 'Los Serrano' que ha revolucionado a sus fans

VER GALERÍA

“El sofá no es el mismo, pero nosotros... ¡¡Estamos iguales!! No, no, ¡mejores! Por cierto, ¡feliz día de Andalucía de parte de este malagueño y esta sevillana!” escribe el intérprete. Así aparecen precisamente, recostados en un sofá, captura que recuerda a aquel clip de Marcos y Eva, sus personajes, que era similar y que Fran rescata para hacer la comparación. El tiempo ha pasado y han dejado de ser aquellos adolescentes que contaban la divertida historia de una numerosa familia llena de enredos pero, como dice Perea, están mejor. Es justo lo que les dicen sus seguidores que han caído rendidos a este inesperado reencuentro, que llega a modo de homenaje además al veinte aniversario de Los Serrano que se celebra este año (en abril de 2003 se estrenó el primer capítulo).

VER GALERÍA

Los caminos de la pareja no han hecho más que acumular éxitos, convirtiéndoles en dos de los artistas más relevantes del panorama. Fran ha compaginado la interpretación con la música, colaborando además con Víctor Elías, que fue Guille, su hermano, en Los Serrano y que es un importante músico (es su teclista). En el caso de Verónica no ha dejado de sumar títulos a su filmografía. El último, con el que está arrasando en audiencia, es Sky Rojo, que acaba de estrenar su tercera temporada en la que comparte créditos con Lali Espósito y Yany Prado.

“La gente vuelve a ver la serie, te etiquetan en algún vídeo… y de pronto me veo tan joven y digo: '¡Mira qué chavalillo era!'. En general, me vienen muy buenas sensaciones y muy buenos recuerdos. Fue una época muy importante de mi vida y sigue muy presente", dijo el actor de 43 años hace unos meses a ¡HOLA! sobre lo que supuso la serie en su vida. “Cuando haces una serie de tanto éxito, claro que te marca de alguna manera. Eres Fran Perea sí, pero eres el de Los Serrano. Y eso te va acompañando para lo bueno, que es buenísimo y te da muchas oportunidades, pero para lo malo también” comentó.