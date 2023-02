El reencuentro de Fran Perea y Verónica Sánchez en el 20 aniversario de 'Los Serrano', ¿qué están tramando?

Loading the player...

Los Serrano fue, sin duda, una de las series favoritas de los televidentes españoles en la década de los 2000. Sus actores alcanzaron una gran popularidad: todos querían conocer saber más sobre los intérpretes que daban vida a esta televisiva familia. Por si fuera poco, algunas de las parejas que veíamos en pantalla lo fueron también en la vida real. Como, por ejemplo, Fran Perea y Verónica Sánchez, quienes interpretaban a Marcos y Eva. El tiempo ha pasado y sus vidas han cambiado mucho, pero parece que no han perdido el contacto. Coincidiendo con el 20 aniversario del estreno de la serie, Fran y Verónica han protagonizado un divertido reencuentro que han compartido con sus seguidores. Y eso no es todo: a juzgar por el comentario del cantante, podrían estar preparando alguna otra sorpresa: "¡Andamos enredando, sí! ¡Estas ropas y estos pelos no son casualidad! En unos días os lo cuento", ha revelado. Dale al play y no te lo pierdas.

