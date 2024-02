Natalia Sánchez y el orgullo de Marc Clotet en su gran estreno: 'Es un ser maravilloso'

Loading the player...

Natalia Sánchez no podría estar más ilusionada con su proyecto más reciente, Sueños de libertad, una serie diaria que comenzará a emitirse en Antena 3 la semana próxima. La actriz se ha mostrado radiante durante la premiere, y en esta noche tan importante y especial para ella no podía faltar su gran apoyo, su pareja, Marc Clotet. El intérprete, padre de sus dos hijos, Lía y Neo, ha dedicado unas bonitas palabras a su chica, a quien define como "un ser maravilloso". Natalia, por su parte, ha respondido a la pregunta de quién de los dos es más crítico en la pareja. Ambos están invitados a la próxima boda de Ana Guerra y Víctor Elías, y han comentado cómo afrontan este gran enlace que está siendo tan comentado. Dale al play y no te lo pierdas.

