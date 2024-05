Rafa Nadal, el rey de la tierra batida, regresa a Roland Garros arropado por toda su familia

Rafa Nadal ha vuelto a la que es su competición por excelencia: Roland Garros. 772 días después de aquel glorioso 5 de junio en el que se proclamó campeón por decimocuarta vez al vencer al joven Casper Ruud, el deportista español, de 37 años, ha pisado de nuevo las pistas de tierra batida galas para deleitar a todos sus fans. El rival de esta tarde es el aleman Alexander Zverev, que ocupa la cuarta posición en el ranking ATP tras su reciente victoria en el Master 1000 de Roma.

Las tres mujeres más importantes en la vida de Rafa Nadal y que tendrán un papel decisivo tras su retirada

París siempre ha sido un revulsivo para Rafa Nadal. Un regreso muy esperado tras 12 meses fuera de los circuitos por una lesión de grado 2 en el psoas ilíaco de la pierna izquierda por la que fue intervenido el pasado mes de junio en la Clínica Teknon de Barcelona. En ese paso por quirófano también le trataron una antigua lesión del labrum en su cadera izquierda.

Una cita muy especial en la que el tenista no ha estado solo, ya que, como viene siendo habitual, en las gradas se ha podido ver a su mujer, Mery Perelló, su hermana, Maribel, su madre, Ana María, su padre Sebastián y sus tíos. Su familia, su pilar vital y gran apoyo. Por supuesto, tampoco ha podido faltar el pequeño Rafael (de 16 meses) que en el Madrid Mutua Open ya acaparó todas las miradas.

¿El último Roland Garros de Rafa Nadal?

Rafa Nadal se va despidiendo paulatinamente del tenis profesional. Sin embargo, tal y como ha explicado Amelie Maueresmo, directora del certamen, es muy posible que el deportista balear vuelva a estar en París en 2025 porque no quiere que este año se le haga un homenaje de despedida. “Quiere dejar la puerta abierta. No le vamos a presionar para hacer nada. Es su decisión cuando quiere el reconocimiento y por eso no lo vamos a hacer este año”.

La cena de Rafa Nadal junto a Mery Perelló y toda su familia celebrando su última victoria en su restaurante madrileño

Roland Garros es el torneo que convirtió a Nadal en toda una estrella. Con tan solo 19 años, Rafa levantó por primera vez la conocida como Copa de los Mosqueteros, siendo el octavo español en conseguirlo. Una gesta que ha repetido en trece ocasiones más. Han pasado casi dos décadas en las que sus admiradores han reído y sufrido con él (especialmente en las temporadas marcadas por las lesiones) y en las que el deportista ha pasado de ser un adolescente prometedor a una leyenda consagrada y padre de familia.